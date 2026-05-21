Kumluca'da "Camın Büyülü Dünyası" resim sergisi açıldı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Kumluca Belediyesi Güzel Sanatlar Atölyesince hazırlanan "Camın Büyülü Dünyası" adlı resim sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.



Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'ndeki serginin açılışı, Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Kumluca Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Osman Mutlu, Demokrat Parti İlçe Başkanı Ramazan Hoyrazlı, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ramazan Nacakcı ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.



Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından davetliler, cam temasının farklı yorumlarla işlendiği renk, ışık ve kompozisyonun öne çıktığı eserleri inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Serginin açılışında konuşan Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, camın sanatçıların elinde nasıl hayat bulduğunun sergide net bir şekilde görüldüğünü söyledi.



Sergide büyük bir emeğin bulunduğunu vurgulayan Avcıoğlu, "Bizleri sanatın farklı bir dünyasında bir araya getiren, önümüze bambaşka bir bakış açısı sunan tüm sanatçılarımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.



El emeği ve estetik çalışmaların yer aldığı "Camın Büyülü Dünyası" resim sergisi, 22 Mart Cuma gününe kadar Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde ziyarete açık kalacak.​​​​​​​



