Kumluca'da düzenlenen okul sporları kızlar voleybol müsabakaları tamamlandı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılı okul sporları kapsamında düzenlenen liseler arası kızlar voleybol müsabakaları final maçıyla tamamlandı.



Kumluca Spor Salonunda, gençler A ve gençler B kızlar kategorilerinde gerçekleşen karşılaşmaların ardından dereceye giren okullar belli oldu.





Gençler A kız kategorisinde Kumluca Spor Lisesi şampiyonluk ipini göğüslerken, Kumluca Gül Çetin Kaur Anadolu Lisesi ikinci, Kumluca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ise üçüncü sırada yer aldı.



Gençler B kız kategorisinde ise birinciliği Kumluca Havva Sedat Anadolu Fen Lisesi elde etti. Bu kategoride Kumluca Gül Çetin Kaur Anadolu Lisesi ikinci olurken, Kumluca Farabi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi üçüncülüğü kazandı.



Müsabakalar sonunda dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyalarını, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca verdi.

