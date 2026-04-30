Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Kumluca'da düzenlenen okul sporları kızlar voleybol müsabakaları tamamlandı

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılı okul sporları kapsamında düzenlenen liseler arası kızlar voleybol müsabakaları final maçıyla tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2026 - 09:52 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'nın Kumluca ilçesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılı okul sporları kapsamında düzenlenen liseler arası kızlar voleybol müsabakaları final maçıyla tamamlandı.

        Kumluca Spor Salonunda, gençler A ve gençler B kızlar kategorilerinde gerçekleşen karşılaşmaların ardından dereceye giren okullar belli oldu.


        Gençler A kız kategorisinde Kumluca Spor Lisesi şampiyonluk ipini göğüslerken, Kumluca Gül Çetin Kaur Anadolu Lisesi ikinci, Kumluca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ise üçüncü sırada yer aldı.

        Gençler B kız kategorisinde ise birinciliği Kumluca Havva Sedat Anadolu Fen Lisesi elde etti. Bu kategoride Kumluca Gül Çetin Kaur Anadolu Lisesi ikinci olurken, Kumluca Farabi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi üçüncülüğü kazandı.

        Müsabakalar sonunda dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyalarını, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
