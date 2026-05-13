Kumluca'da Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenlendi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.



İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Sarıcasu Özel Eğitim Meslek Okulu koordinesinde "Hayatın içindeyiz" temalı etkinlik düzenlendi. Etkinlikte okulların katılımıyla farkındalık yürüyüşü yapıldı.



Eski hükümet konağı önünden başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.



Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Mili Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.





Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Kumluca Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, sağlıklı her insanın bir engelli adayı olduğu ifade ederek, engelliler adına herkesin empati yapması gerektiğini söyledi.



Tekdemir, "Engelliler Haftası empatiyi, dayanışmayı ve fırsat eşitliğini hatırladığımız anlamlı bir haftadır. Eğitimde temel hedefimiz her öğrencimizin kendini değerli hissettiği, eşit imkanlara sahip olduğu bir ortam oluşturmaktır. Unutmayalım ki sevgi, anlayış ve birlik olduğunda hiçbir engel aşılamaz değildir." dedi.



Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu ve çeşitli gösteriler sunuldu. Etkinlik sonunda özel eğitim öğrencilerinin yaptığı el işi çalışmaların yer aldığı sergi açıldı.

