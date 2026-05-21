        Antalya Haberleri Kumluca'da Milli Aile Haftası kapsamında farkındalık yürüyüşü yapıldı

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Milli Aile Haftası etkinlikleri kapsamında, aile kurumunun önemini vurgulamak amacıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 15:03 Güncelleme:
        İlçe protokolü ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen yürüyüşün ardından açıklama yapan Kumluca Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Sülekoğlu, ailenin toplumun en temel yapı taşı olduğunu söyledi.

        2025 yılının "Aile Yılı" ilan edildiğini, 2026 yılından itibaren ise sonraki sürecin "Aile ve Nüfus On Yılı" olarak belirlendiğini hatırlatan Sülekoğlu, önlerindeki on yıllık süreçte aile yapısını korumayı ve nesilleri güvence altına almayı hedeflediklerini ifade etti.

        Değerlerin ve yaşam biçimlerinin aile ortamında kazanıldığına işaret eden Sülekoğlu, şunları kaydetti:

        "Sağlıklı aile, sağlıklı toplum sözü sadece bir temenni değil, önümüzdeki on yıllık vizyonumuzda geleceğimize dair en önemli yol haritamızdır. Bizlere düşen en büyük görev; her bireyin güvenle büyüyebileceği, sevgiyle gelişebileceği ve kendini değerli hissedebileceği aile ortamlarını çoğaltmaktır. Aileyi korumak, insanı korumaktır. Aileyi ve nüfusu güçlendirmek, toplumu geleceğe güvenle taşımaktır."

        Yürüyüş programına Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş ve eşi Oya Güneş, Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu ile kurum temsilcileri katıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

