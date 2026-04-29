Kumluca'da "Su Altı Arkeolojisi" semineri gerçekleştirildi

Kumluca Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu işbirliğinde "Kumluca Kıyılarında Su Altı Arkeolojisi" semineri düzenlendi.



Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda gerçekleştirilen seminere, Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Kumluca Meslek Yüksekokulu yönetimi, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Kumluca'nın su altı arkeolojisi açısından önemli potansiyele sahip olduğunu belirterek, kültürel ve tarihi mirasın korunmasının bölge tanıtımı açısından önemli olduğunu ifade etti.



Avcıoğlu, "İlçemiz kıyılarında yürütülen su altı arkeolojisi çalışmaları, denizcilik tarihine ışık tutması açısından önemli. Bu çalışmalar ilçemiz tarihine, turizmine büyük katkılar sunacaktır." dedi.



Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi, su altı arkeoloğu Doç. Dr. Hakan Öniz ise Kumluca kıyılarının su altı arkeolojisi açısından taşıdığı öneme dikkati çekerek, bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Özellikle Gelidonya batığının uluslararası bilim dünyasında önemli yere sahip olduğunu anlatan Öniz, "Bu tür buluntular, Akdeniz'in denizcilik tarihine önemli katkılar sunuyor. Denizlerimiz yalnızca doğal güzellikleriyle değil, tarihsel zenginlikleriyle de çok önemli. Dünyada birçok ülkeler, şehirler sadece su altı turizmiyle ekonomilerine büyük katkılar sağlıyorlar. Bu açıdan su altı mirasının korunması, gelecek nesillere aktarılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Seminerde ayrıca su altı araştırma yöntemleri ve bölgedeki batıklar hakkında bilgiler paylaşılarak slayt gösterisi izlettirildi.





Seminer, soru cevap bölümünün ardından, teşekkür belgesi verilmesiyle sona erdi.



