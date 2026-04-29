        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Kumluca'da "Su Altı Arkeolojisi" semineri gerçekleştirildi

        Kumluca Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu işbirliğinde "Kumluca Kıyılarında Su Altı Arkeolojisi" semineri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2026 - 11:00 Güncelleme:
        Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda gerçekleştirilen seminere, Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Kumluca Meslek Yüksekokulu yönetimi, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Kumluca'nın su altı arkeolojisi açısından önemli potansiyele sahip olduğunu belirterek, kültürel ve tarihi mirasın korunmasının bölge tanıtımı açısından önemli olduğunu ifade etti.

        Avcıoğlu, "İlçemiz kıyılarında yürütülen su altı arkeolojisi çalışmaları, denizcilik tarihine ışık tutması açısından önemli. Bu çalışmalar ilçemiz tarihine, turizmine büyük katkılar sunacaktır." dedi.

        Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi, su altı arkeoloğu Doç. Dr. Hakan Öniz ise Kumluca kıyılarının su altı arkeolojisi açısından taşıdığı öneme dikkati çekerek, bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Özellikle Gelidonya batığının uluslararası bilim dünyasında önemli yere sahip olduğunu anlatan Öniz, "Bu tür buluntular, Akdeniz'in denizcilik tarihine önemli katkılar sunuyor. Denizlerimiz yalnızca doğal güzellikleriyle değil, tarihsel zenginlikleriyle de çok önemli. Dünyada birçok ülkeler, şehirler sadece su altı turizmiyle ekonomilerine büyük katkılar sağlıyorlar. Bu açıdan su altı mirasının korunması, gelecek nesillere aktarılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        Seminerde ayrıca su altı araştırma yöntemleri ve bölgedeki batıklar hakkında bilgiler paylaşılarak slayt gösterisi izlettirildi.


        Seminer, soru cevap bölümünün ardından, teşekkür belgesi verilmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        Yasin Kol'un derbi notu belli oldu!
        Yasin Kol'un derbi notu belli oldu!
        İpotek cinayeti! 9 şüpheli tutuklandı!
        İpotek cinayeti! 9 şüpheli tutuklandı!
        Honda Türkiye'de üretime döndü!
        Honda Türkiye'de üretime döndü!
        Trump'tan Netanyahu'ya uyarı
        Trump'tan Netanyahu'ya uyarı
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        Emlak satışında zorunlu ödeme sistemi getirildi
        Emlak satışında zorunlu ödeme sistemi getirildi
        8 yaşındaki Osman'ın cansız bedeni bulundu!
        8 yaşındaki Osman'ın cansız bedeni bulundu!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Trump: İran konusunda Charles ile aynı fikirdeyiz
        Trump: İran konusunda Charles ile aynı fikirdeyiz
        Üç bölgede sağanak var! Bahar yüzünü gösteriyor!
        Üç bölgede sağanak var! Bahar yüzünü gösteriyor!
        Silahlı saldırı: Avukat öldü, kardeşi yaralandı
        Silahlı saldırı: Avukat öldü, kardeşi yaralandı
        Paris'te tarihi gece!
        Paris'te tarihi gece!
        Gonca Vuslateri'den bakıcı isyanı
        Gonca Vuslateri'den bakıcı isyanı
        Ölümünden sonra daha çok kazandı
        Ölümünden sonra daha çok kazandı
        "Kendime araba aldım"
        "Kendime araba aldım"
        Hayalet gemi SS Baychimo'ya ne oldu?
        Hayalet gemi SS Baychimo'ya ne oldu?
        Ünlü şarkıcı anne oluyor
        Ünlü şarkıcı anne oluyor
        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu
        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu

        Benzer Haberler

        Ukraynalı yoga eğitmeni Lena, Müslüman olup Meryem ismini aldı Meryem Koman...
        Ukraynalı yoga eğitmeni Lena, Müslüman olup Meryem ismini aldı Meryem Koman...
        Bir anda patlayıp alev topuna dönen araçtan atlayıp canlarını zor kurtardıl...
        Bir anda patlayıp alev topuna dönen araçtan atlayıp canlarını zor kurtardıl...
        Kaş'ta tefecilik operasyonu: 4 şüpheliye adli işlem
        Kaş'ta tefecilik operasyonu: 4 şüpheliye adli işlem
        Alanya'dan kutsal topraklara motosikletle 7 bin kilometrelik yolculuk Fatih...
        Alanya'dan kutsal topraklara motosikletle 7 bin kilometrelik yolculuk Fatih...
        Manavgat'ta baca yangını söndürüldü
        Manavgat'ta baca yangını söndürüldü
        Manavgat'ta tur minibüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı Kaza anları kamera...
        Manavgat'ta tur minibüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı Kaza anları kamera...