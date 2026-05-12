Kumluca'da yol onarım ve bakım çalışması yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kumluca'da ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla yol bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi.



Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince ilçeye bağlı Mavikent Mahallesi Yenicepınar mevkisinde, bozulan güzergahta yol onarım ve asfaltlama çalışması yapıldı.



Ekiplerin, planlanan program kapsamında ilçe genelinde yol bakım ve asfalt çalışmalarına devam edeceği bildirildi.



Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Koordinasyon Başkanı Kerem Kaya Turan, "Vatandaşlarımızın ulaşımda herhangi bir sorun yaşamaması adına ilçemizin farklı noktalarında yol bakım, onarım ve asfalt çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mavikent Mahallemizde deforme olan yol hattında ekiplerimiz kısa sürede gerekli çalışmaları tamamladı. Kırsal ve merkez mahallelerimizde ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

