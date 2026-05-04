Kurumsal hayatı bırakıp çocuklarıyla karavanda yaşamaya başladılar

Kurumsal iş dünyasının yoğun temposundan bunalan Elif ile Bülent Ovacıkaşı çifti, tüm eşyalarını satıp 4 yaşındaki kızlarıyla karavanda yaşamaya başlayarak Türkiye turuna çıktı.





Gıda teknikeri olarak bir fabrikada çalışan Elif Ovacıkaşı ile kurumsal bir şirkette görev yapan Bülent Ovacıkaşı, şehir ve iş hayatının stresinden sıkılarak radikal bir karar aldı. Ovacıkaşı çifti, tüm ev eşyalarını satarak 3 metrelik çekme karavana yerleşti.



Yaklaşık 6 ay önce İstanbul Silivri'den yola çıkan çift, yanlarına 4 yaşındaki kızları İdil ve "Latte" isimli köpeklerini de alarak tam zamanlı karavan yaşamına geçiş yaptı. Çanakkale ve Muğla rotasının ardından Antalya'nın Kumluca ilçesine ulaşan aile, günlerini doğayla iç içe geçiriyor.



Antalya'nın ardından Ege kıyılarına doğru yola devam ederek yaklaşık 2 yıl daha Türkiye turunu sürdürmeyi planlayan aile, bu süreçte yerleşebilecekleri huzurlu bir kasaba bulmayı hedefliyor.



Elif Ovacıkaşı, AA muhabirine, geçmişte yaptıkları otostoplu seyahatlerin kendilerine ev yaşamından daha büyük bir mutluluk verdiğini fark ettiklerini söyledi.



Çalışma hayatının ve sabit ev düzeninin kendilerini kısıtladığını belirten Ovacıkaşı, "Bizi çalışmak ve ev hayatı çok fazla sıktı. Gezmek bizi daha çok mutlu ediyordu. Bu yüzden radikal bir kararla bütün eşyalarımızı sattık ve 3 metrelik bu karavanda yaşamaya başladık. İki yetişkin, bir çocuk ve köpeklerimizle dar bir alanda yaşamak zaman zaman zorlasa da sunduğu özgürlük paha biçilemez." dedi.



- Karavan yaşamı küçük İdil'e iyi geldi



Ovacıkaşı, bu yaşam tarzının en büyük kazanımının 4 yaşındaki kızları İdil'in gelişimi ve sağlığı olduğunu vurguladı.



Şehirdeyken sık sık hastalanan çocuklarının doğada direnç kazandığını ifade eden Ovacıkaşı, şöyle devam etti:



"6 aylık yol serüvenimiz boyunca İdil'in bir kere bile burnu kanamadı. Herhangi bir hastane yoluna düşmedik bu zamana kadar. Evdeyken ayda iki kere, üç kere hasta oluyordu. Şimdi ise gün boyu açık havada kumla oynuyor, kuşları ve böcekleri izliyor. Hatta bazen denizde yunusların geçişine şahitlik ediyor. Onun günlük eğitimini de yolda sürdürüyoruz, her gün kitap çalışması yapıyoruz, babasıyla oyunlar oynuyor, ormanda keşfe çıkıyoruz."



- Türkiye'nin her yeri bizim bahçemiz"



Eşiyle daha önce Türkiye'nin 81 ilini ve 410 ilçesini otostopla gezdiklerini anlatan Bülent Ovacıkaşı ise çocuk sahibi olduktan sonra karavanın kendileri için daha güvenli ve konforlu bir liman olduğunu söyledi.



Karavan yaşamının kendilerine sunduğu spontane hayatı sevdiklerini dile getiren Ovacıkaşı, "Belirli bir planımız yok. Türkiye'nin her yerini kendi bahçemiz gibi görüyoruz. Nerede güneşi doğurmak ya da nerede batırmak istiyorsak o an orada oluyoruz. Bu yaşam tarzı kızımıza inanılmaz bir özgüven ve hayat tecrübesi kazandırıyor." diye konuştu.

