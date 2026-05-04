Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Kurumsal hayatı bırakıp çocuklarıyla karavanda yaşamaya başladılar

        Kurumsal hayatı bırakıp çocuklarıyla karavanda yaşamaya başladılar

        Kurumsal iş dünyasının yoğun temposundan bunalan Elif ile Bülent Ovacıkaşı çifti, tüm eşyalarını satıp 4 yaşındaki kızlarıyla karavanda yaşamaya başlayarak Türkiye turuna çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2026 - 10:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kurumsal hayatı bırakıp çocuklarıyla karavanda yaşamaya başladılar

        Kurumsal iş dünyasının yoğun temposundan bunalan Elif ile Bülent Ovacıkaşı çifti, tüm eşyalarını satıp 4 yaşındaki kızlarıyla karavanda yaşamaya başlayarak Türkiye turuna çıktı.


        Gıda teknikeri olarak bir fabrikada çalışan Elif Ovacıkaşı ile kurumsal bir şirkette görev yapan Bülent Ovacıkaşı, şehir ve iş hayatının stresinden sıkılarak radikal bir karar aldı. Ovacıkaşı çifti, tüm ev eşyalarını satarak 3 metrelik çekme karavana yerleşti.

        Yaklaşık 6 ay önce İstanbul Silivri'den yola çıkan çift, yanlarına 4 yaşındaki kızları İdil ve "Latte" isimli köpeklerini de alarak tam zamanlı karavan yaşamına geçiş yaptı. Çanakkale ve Muğla rotasının ardından Antalya'nın Kumluca ilçesine ulaşan aile, günlerini doğayla iç içe geçiriyor.

        Antalya'nın ardından Ege kıyılarına doğru yola devam ederek yaklaşık 2 yıl daha Türkiye turunu sürdürmeyi planlayan aile, bu süreçte yerleşebilecekleri huzurlu bir kasaba bulmayı hedefliyor.

        Elif Ovacıkaşı, AA muhabirine, geçmişte yaptıkları otostoplu seyahatlerin kendilerine ev yaşamından daha büyük bir mutluluk verdiğini fark ettiklerini söyledi.

        Çalışma hayatının ve sabit ev düzeninin kendilerini kısıtladığını belirten Ovacıkaşı, "Bizi çalışmak ve ev hayatı çok fazla sıktı. Gezmek bizi daha çok mutlu ediyordu. Bu yüzden radikal bir kararla bütün eşyalarımızı sattık ve 3 metrelik bu karavanda yaşamaya başladık. İki yetişkin, bir çocuk ve köpeklerimizle dar bir alanda yaşamak zaman zaman zorlasa da sunduğu özgürlük paha biçilemez." dedi.

        - Karavan yaşamı küçük İdil'e iyi geldi

        Ovacıkaşı, bu yaşam tarzının en büyük kazanımının 4 yaşındaki kızları İdil'in gelişimi ve sağlığı olduğunu vurguladı.

        Şehirdeyken sık sık hastalanan çocuklarının doğada direnç kazandığını ifade eden Ovacıkaşı, şöyle devam etti:

        "6 aylık yol serüvenimiz boyunca İdil'in bir kere bile burnu kanamadı. Herhangi bir hastane yoluna düşmedik bu zamana kadar. Evdeyken ayda iki kere, üç kere hasta oluyordu. Şimdi ise gün boyu açık havada kumla oynuyor, kuşları ve böcekleri izliyor. Hatta bazen denizde yunusların geçişine şahitlik ediyor. Onun günlük eğitimini de yolda sürdürüyoruz, her gün kitap çalışması yapıyoruz, babasıyla oyunlar oynuyor, ormanda keşfe çıkıyoruz."

        - Türkiye'nin her yeri bizim bahçemiz"

        Eşiyle daha önce Türkiye'nin 81 ilini ve 410 ilçesini otostopla gezdiklerini anlatan Bülent Ovacıkaşı ise çocuk sahibi olduktan sonra karavanın kendileri için daha güvenli ve konforlu bir liman olduğunu söyledi.

        Karavan yaşamının kendilerine sunduğu spontane hayatı sevdiklerini dile getiren Ovacıkaşı, "Belirli bir planımız yok. Türkiye'nin her yerini kendi bahçemiz gibi görüyoruz. Nerede güneşi doğurmak ya da nerede batırmak istiyorsak o an orada oluyoruz. Bu yaşam tarzı kızımıza inanılmaz bir özgüven ve hayat tecrübesi kazandırıyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        İran'dan ABD'ye uyarı
        İran'dan ABD'ye uyarı
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        Eski sevgiliden kanlı baskın! Yeni sevgili kâbusu yaşadı!
        Eski sevgiliden kanlı baskın! Yeni sevgili kâbusu yaşadı!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Oktay Çubuk’tan haber var
        Oktay Çubuk’tan haber var
        Müstehcen VIP tuzak! 9 ayda 70 milyon TL'lik hesap hareketi!
        Müstehcen VIP tuzak! 9 ayda 70 milyon TL'lik hesap hareketi!
        Ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi
        Ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi
        Baba oğlunu bıçakla öldürdü! Nedeni trajik gerçek!
        Baba oğlunu bıçakla öldürdü! Nedeni trajik gerçek!
        ABD'li firma 8 milyondan fazla ürününü geri çağırıyor
        ABD'li firma 8 milyondan fazla ürününü geri çağırıyor
        Rabia Naz dosyasında şok iddianın fotoğrafı! Çanta sonradan mı yerleştirildi?
        Rabia Naz dosyasında şok iddianın fotoğrafı! Çanta sonradan mı yerleştirildi?
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        İspanya Başbakanı Sanchez Ankara'dan ayrıldı
        İspanya Başbakanı Sanchez Ankara'dan ayrıldı
        Sen misin sosyal medya hesabı açan? Eve yaylım ateşi!
        Sen misin sosyal medya hesabı açan? Eve yaylım ateşi!
        Iğdır'da yaşandı! Arılar saldırdı, 400 koyun öldü!
        Iğdır'da yaşandı! Arılar saldırdı, 400 koyun öldü!
        "En büyük korkumu yaşadım"
        "En büyük korkumu yaşadım"
        Fransız görünümlü Çinliler geliyor
        Fransız görünümlü Çinliler geliyor
        Gerginliğe emniyet kemeri oluyor
        Gerginliğe emniyet kemeri oluyor

        Benzer Haberler

        Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 14 tutuklama
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 14 tutuklama
        Tropikal papaya meyvesinde hasat heyecanı: Kilosu 90 TL'ye kadar çıkıyor Al...
        Tropikal papaya meyvesinde hasat heyecanı: Kilosu 90 TL'ye kadar çıkıyor Al...
        Manavgat'ta 40 metrelik şarampole uçan araçtaki 2 kişi yaralandı
        Manavgat'ta 40 metrelik şarampole uçan araçtaki 2 kişi yaralandı
        ALKÜ'de uluslararası gençlik projesi başladı
        ALKÜ'de uluslararası gençlik projesi başladı
        Akdeniz'de tropikal göç alarmı; yerli türler baskı altında
        Akdeniz'de tropikal göç alarmı; yerli türler baskı altında
        Üretime genç kadın eli değdi: O ilçede yıllık 550 bin ton domates hasat edi...
        Üretime genç kadın eli değdi: O ilçede yıllık 550 bin ton domates hasat edi...