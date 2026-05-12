Manavgat Belediyesine yönelik "rüşvet" davası sanıklarının yargılanması sürüyor

Antalya'da, Manavgat Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 43 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dördüncü duruşmasında Kara ve baklava kutusunda rüşvet aldığı öne sürülen eski Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in de aralarında olduğu 42 sanık, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Tutuklu sanıklardan Mehmet Okan Kaya, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.



Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Niyazi Nefi Kara, daha önceki tüm savunmalarını tekrarladığını belirterek aleyhindeki suçlamaları kabul etmediğini söyledi.



Suçsuz olduğuna inandığını ifade eden Kara, "Beraatimi talep ediyorum. Evimin parasını kendim ödedim. Beyanlara mı inanıyorsunuz, devletin tapu senedine mi? Ben alın terimle aldım bu evi. Adalete inanıyorum. Vicdanım rahat. Çocuklarımın yüzüne rahat bakıyorum. Bu millet ve vatanımız için çalışmaktan mücadele etmekten hiç yorulmadım. Sizden de vicdanen adaleti yerine getireceğinize inancım tamdır." diye konuştu.



- "Suçsuz olduğumdan eminim"



Niyazi Nefi Kara'nın eşinin yeğeni ve eski belediye başkan yardımcısı tutuklu sanık Sıla Ceyhan Berkaya da Kara'nın talebiyle belediyede çalışmaya başladığını belirtti.



İmar kısmının kendisine bağlı olduğunu ancak iş yeri açma işleminin kendisine bağlı olmadığını belirten Berkaya, "Demir Demir'in telefonunu müşteki Zafer Süral'e ilettim. Zafer Süral'in başvurusunu bekletmedim. Sanık Hüseyin Cem Gül, belediye başkanının yanında sıklıkla gördüğüm kişidir. Benim belediyede hiçbir işi olmayan oto parçacıyla işim olamaz. Hüseyin Cem Gül'e de kimseyi yönlendirmedim." diye konuştu.



Berkaya, eski İmar Müdürü Zafer Keçer ile bir süre beraber çalıştıklarını, Keçer'in doğrudan başkana bilgi verdiğini, kendisinin bu bilgilerden haberdar olmadığını öne sürdü.



Zafer Süral, Kadirhan Berber gibi isimlerin ilçede birden fazla otelinin olduğunu belirten Berkaya, "Önceki otellerini Zafer Keçer zamanında yaptılar. Orada 15 yıldır oluşturulmuş bir yapı var ama Süral ve Berberlerin otellerine yönelik niye bir tutanak yok. Bu dosyadan bir gün beraat edeceğim. Suçsuz olduğumdan eminim. Beraatimi istiyorum." dedi.



- "Rüşvet olsa bile yattığım süreyle cezamı çektim"



Tutuklu sanık Mehmet Engin Tüter, hiçbir örgüte üyeliğinin olmadığını ileri sürdü.



Bugüne kadar emniyet, savcılık ve mahkemede bildiği her şeyi anlattığını öne süren Tüter, "10,5 aydır bir hücrede ne yaşadığımı bir ben biliyorum, bir Allah. O küçük video ve foto karesinden dolayı tutukluyum. Rüşvet olsa bile yattığım süreyle cezamı çektim. Bana oynanan oyunu görmenizi istiyor ve tahliyemi istiyorum." ifadelerini kullandı.



Mahkeme heyeti, duruşmayı yarına erteledi.



- Soruşturma



Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada tutuklanan Niyazi Nefi Kara, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.



Alınan ifadeler, ele geçirilen belge ve deliller ışığında genişletilen soruşturma kapsamında Cumhuriyet savcısı gözetiminde yapılan yer gösterme ve arama işleminde, zirai depoda gizlenmiş 3 kilogram külçe altın, 500 bin avro ve 153 bin 160 dolar bulunmuştu.



- İddianame



Kara ile belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 41 sanık hakkında iddianame hazırlanmıştı.



Manavgat Belediyesi içinde çıkar amaçlı suç örgütü kurulduğu, örgütün yöneticiliğini de Niyazi Nefi Kara'nın yaptığı ileri sürülen iddianamede, Kara'nın, kamu gücünü kullanarak bir araya getirdiği kişilerle "suç örgütü kurmak", "rüşvet almak", "zimmet" ve "irtikap" suçlarının birincil sorumlusu olduğu iddia ediliyor.



İddianamede, "rüşvet" suçuna ilişkin ayrıntılara işaret edilip Manavgat Belediyesinde 2024-2025 yıllarında belediyedeki bazı izin, ruhsat ve imar işlemlerinde görevli kamu personeli ile yöneticilerin, bu süreçleri hızlandırmak veya usulsüzlükleri görmezden gelmek karşılığında menfaat sağladıkları belirtiliyor.



Bu eylemlerin, Kara'nın yöneticiliğinde oluşturulduğu öne sürülen bir yapı tarafından organize edildiği savunulan iddianamede, "rüşvet gelirlerinin paravan şirketler aracılığıyla resmileştirildiği", belediye başkan yardımcıları, yakın akrabalar ve bazı müdürlerin de buna yardımcı olduğu aktarılıyor.



İddianamede, Kara'nın talimatlarıyla bazı şüphelilerin otel ruhsatı, imar izni ve iş yeri açma belgeleri karşılığında para talep ettikleri, "hizmet bedeli" veya "bağış" adı altında alınan bu paraların belediye hesaplarına ya da üçüncü şahıslara aktarıldığı, bazı şüphelilerin paraları konut veya araç alımında kullandıkları öne sürülüyor.



Manavgat Belediye Başkanı iken tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet", "irtikap" gibi 6 ayrı suçtan toplam 31 yıldan 69 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianamede, diğer sanıkların da söz konusu suçlardan farklı sürelerde hapis cezalarına çarptırılmaları isteniyor.

