Manavgat Belediyesine yönelik "rüşvet" davası sanıklarının yargılanması sürüyor

Antalya'da, Manavgat Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 43 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın beşinci duruşmasında Kara ve baklava kutusunda rüşvet aldığı öne sürülen eski Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in de aralarında olduğu 43 sanık, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.



Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET soruşturması kapsamında tutuklu bulunan sanık Mehmet Okan Kaya, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.



Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık M.K, dosyadaki delil, ifade ve iddialar kapsamında en çok haksızlığına uğrayan kişinin kendisi olduğunu öne sürdü.



Manavgat Belediyesi'nden alacaklı olduğunu, bu nedenle mahkemelik olduklarını savunan sanık M.K, "Manavgat Belediyesi başımı çok ağrıttı, alacaklarımı alamadım, dava açtım. Bunun üzerine Manavgat Belediyesi sürekli iş makinalarıma cezalar kesti, haksız şekilde dükkanımı mühürledi. Ben Niyazi Nefi Kara'yı ve diğer sanıkların hiçbirini tanımıyorum, bir telefon görüşmem ve bir araya geldiğim olmamıştır. Bundan dolayı suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum." dedi.



Dosya kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak her şeyi anlattığını belirten M.K, önce soruşturma savcılığını tarafından kendisine ev hapsi verildiğini, ilerleyen süreçte dosyaya yeni bir delil, belge ve ifade girmemesine rağmen ikinci defa savcılık tarafından haksız olarak tutuklandığını öne sürdü.



Örgüt yöneticiliği ve nitelikli dolandırıcılık suçlarıyla bir ilgisinin olmadığını, hakkındaki suçlamaları reddeden sanık M.K, şunları ifade etti:



"Ben seçimlere katılmadım, seçimlerde kimseyi desteklemedim, parti üyeliğim yok, belediye başkanını tanımam ben nasıl örgüt yöneticisi oluyorum? Kaçak yapı, ruhsat ve iskan işleri yapanın, karşılığında rüşvet alanın ve verenin memnun olduğu, alanın eline, yüzüne bulaştırdığı bu süreçlerin benimle bir ilgisi yok. Benimle aynı koşullara sahip başka sanıklar tahliye edilirken ben hala neden tutuklu olduğunu anlamış değilim."



Etkin pişmanlık hükümlerini açık olarak yerine getirdiğini savunan M.K, 10 aydır tutuklu bulunduğunu, suçsuz olduğunu ve tahliyesine karar verilmesini talep etti.



Sanık H.C.G, soruşturma sürecinde ve cezaevine girdiğinde bütün bildiklerini sözlü ve yazılı olarak anlattığını ileri sürdü.



- "Kimseden para istemedim"



Para alınmasından haberinin olmadığını savunan H.C.G, "Ben kimseden para istemedim, kimse diyemez ki 'H.C.G. beni çağırdı, para istedi' diyemez. Bildiklerimi anlattım, inkar etmedim ve bütün ifadelerimin arkasındayım. Belgelerin bir gün öncesi ve bir gün sonrasına baksalar bankadaki paranın kaynağını görürler." ifadelerini kullandı.



Sanık H.C.G, kimseyi tehdit etmediğini, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, tahliyesine karar verilmesini talep etti.



Duruşma tutuksuz sanık ve avukatlarının savunmalarıyla devam ediyor.



- Soruşturma



Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada tutuklanan Niyazi Nefi Kara, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.



Alınan ifadeler, ele geçirilen belge ve deliller ışığında genişletilen soruşturma kapsamında Cumhuriyet savcısı gözetiminde yapılan yer gösterme ve arama işleminde, zirai depoda gizlenmiş 3 kilogram külçe altın, 500 bin avro ve 153 bin 160 dolar bulunmuştu.



- İddianame



Kara ile belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 41 sanık hakkında iddianame hazırlanmıştı.



Manavgat Belediyesi içinde çıkar amaçlı suç örgütü kurulduğu, örgütün yöneticiliğini de Niyazi Nefi Kara'nın yaptığı ileri sürülen iddianamede, Kara'nın, kamu gücünü kullanarak bir araya getirdiği kişilerle "suç örgütü kurmak", "rüşvet almak", "zimmet" ve "irtikap" suçlarının birincil sorumlusu olduğu iddia ediliyor.



İddianamede, "rüşvet" suçuna ilişkin ayrıntılara işaret edilip Manavgat Belediyesinde 2024-2025 yıllarında belediyedeki bazı izin, ruhsat ve imar işlemlerinde görevli kamu personeli ile yöneticilerin, bu süreçleri hızlandırmak veya usulsüzlükleri görmezden gelmek karşılığında menfaat sağladıkları belirtiliyor.



Bu eylemlerin, Kara'nın yöneticiliğinde oluşturulduğu öne sürülen bir yapı tarafından organize edildiği savunulan iddianamede, "rüşvet gelirlerinin paravan şirketler aracılığıyla resmileştirildiği", belediye başkan yardımcıları, yakın akrabalar ve bazı müdürlerin de buna yardımcı olduğu aktarılıyor.



İddianamede, Kara'nın talimatlarıyla bazı şüphelilerin otel ruhsatı, imar izni ve iş yeri açma belgeleri karşılığında para talep ettikleri, "hizmet bedeli" veya "bağış" adı altında alınan bu paraların belediye hesaplarına ya da üçüncü şahıslara aktarıldığı, bazı şüphelilerin paraları konut veya araç alımında kullandıkları öne sürülüyor.



Manavgat Belediye Başkanı iken tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet", "irtikap" gibi 6 ayrı suçtan toplam 31 yıldan 69 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianamede, diğer sanıkların da söz konusu suçlardan farklı sürelerde hapis cezalarına çarptırılmaları isteniyor.

