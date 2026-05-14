Manavgat Belediyesine yönelik "rüşvet" davası sanıklarının yargılanması sürüyor

Antalya'da, Manavgat Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 43 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın beşinci duruşmasında Kara ve baklava kutusunda rüşvet aldığı öne sürülen eski Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in de aralarında olduğu 43 sanık, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.



Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET soruşturması kapsamında tutuklu bulunan sanık Mehmet Okan Kaya, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.



Karar öncesi son savunmasını yapan tutuklu sanık Niyazi Nefi Kara, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi.



Kimseye kanunsuz bir talimat vermediğini savunan Kara, "Müştekilerin ve sanıkların suçlamalarını kabul etmiyorum. Ne ben ne de belediye personelim hiçbir suça karışmamıştır, bir suç varsa o da insan olmaktır." dedi.



Sanık Mehmet Engin Tüter, suçlamaların hiçbirini kabul etmediğini, kendisine kumpas kurulduğunu savundu.



Hiçbir örgüte üye olmadığını öne süren Tüter, "Örgüt yöneticisi suçlamalarını kabul etmiyorum, ne örgüt ne de yöneticiliğiyle alakam yok. Sanıkların hiçbiri olaylarda ismimi dahi geçirmedi, kumpasa uğradım, mahkemenin beraatıma karar vermesini talep ediyorum." ifadesini kullandı.



Tutuklu sanıklar S.C.B, H.C.G. ve M.K. ise üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini, beraatlarına karar verilmesini istedi.



Diğer tutuksuz sanıklar da beraatlarini talep etti.



Mahkeme heyeti, duruşmayı yarına erteledi.



- Soruşturma



Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada tutuklanan Niyazi Nefi Kara, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.



Alınan ifadeler, ele geçirilen belge ve deliller ışığında genişletilen soruşturma kapsamında Cumhuriyet savcısı gözetiminde yapılan yer gösterme ve arama işleminde, zirai depoda gizlenmiş 3 kilogram külçe altın, 500 bin avro ve 153 bin 160 dolar bulunmuştu.



- İddianame



Kara ile belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 41 sanık hakkında iddianame hazırlanmıştı.



Manavgat Belediyesi içinde çıkar amaçlı suç örgütü kurulduğu, örgütün yöneticiliğini de Niyazi Nefi Kara'nın yaptığı ileri sürülen iddianamede, Kara'nın, kamu gücünü kullanarak bir araya getirdiği kişilerle "suç örgütü kurmak", "rüşvet almak", "zimmet" ve "irtikap" suçlarının birincil sorumlusu olduğu iddia ediliyor.



İddianamede, "rüşvet" suçuna ilişkin ayrıntılara işaret edilip Manavgat Belediyesinde 2024-2025 yıllarında belediyedeki bazı izin, ruhsat ve imar işlemlerinde görevli kamu personeli ile yöneticilerin, bu süreçleri hızlandırmak veya usulsüzlükleri görmezden gelmek karşılığında menfaat sağladıkları belirtiliyor.



Bu eylemlerin, Kara'nın yöneticiliğinde oluşturulduğu öne sürülen bir yapı tarafından organize edildiği savunulan iddianamede, "rüşvet gelirlerinin paravan şirketler aracılığıyla resmileştirildiği", belediye başkan yardımcıları, yakın akrabalar ve bazı müdürlerin de buna yardımcı olduğu aktarılıyor.



İddianamede, Kara'nın talimatlarıyla bazı şüphelilerin otel ruhsatı, imar izni ve iş yeri açma belgeleri karşılığında para talep ettikleri, "hizmet bedeli" veya "bağış" adı altında alınan bu paraların belediye hesaplarına ya da üçüncü şahıslara aktarıldığı, bazı şüphelilerin paraları konut veya araç alımında kullandıkları öne sürülüyor.



Manavgat Belediye Başkanı iken tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet", "irtikap" gibi 6 ayrı suçtan toplam 31 yıldan 69 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianamede, diğer sanıkların da söz konusu suçlardan farklı sürelerde hapis cezalarına çarptırılmaları isteniyor.

