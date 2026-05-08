Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Manavgat'ta 13 ülkeden yerleşik yabancılar Türkçe öğreniyor

        Manavgat'ta 13 ülkeden yerleşik yabancılar Türkçe öğreniyor

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan Türkçe kurslarına katılan 13 ülkeden 60 yerleşik yabancı Türkçe eğitimi alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2026 - 10:53 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manavgat'ta 13 ülkeden yerleşik yabancılar Türkçe öğreniyor

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan Türkçe kurslarına katılan 13 ülkeden 60 yerleşik yabancı Türkçe eğitimi alıyor.


        Oymapınar Barajı mevkisindeki bir tesiste gerçekleştirilen "birlik ve beraberlik" programına kursiyerler, eşleri ve çocuklarıyla katıldı.


        Farklı coğrafyalardan gelerek ilçeye yerleşen yabancı vatandaşlar, etkinlikte hem sosyalleşme imkanı buldu hem de öğrendikleri Türkçeyi günlük hayatta pratik etme fırsatı yakaladı.

        Manavgat Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde devam eden kurslara Rusya, ABD, İngiltere ve Endonezya gibi 13 farklı ülke vatandaşı katılıyor.


        Haftada iki gün, 4'er saat olarak düzenlenen derslerde Almanca-Türkçe Öğretmeni Hüseyin Torun tarafından okuma, yazma ve konuşma eğitimleri veriliyor.


        Yaklaşık 3 aylık süreci başarıyla tamamlayan kursiyerlerin sertifikaları teslim ediliyor.

        İlçe Halk Eğitimi Müdürü Erol Yazıcı, kurslara gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirterek,"Yerleşik yabancılar Türkçe öğrenme konusunda birbirleriyle yarışıyor. Kursiyerlerimizin kurs sonunda bize Türkçe teşekkür etmeleri en büyük gurur kaynağımız. Kapımız öğrenmek isteyen tüm yabancı misafirlerimize açık." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        WSJ: Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten ABD'ye üs izni
        WSJ: Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten ABD'ye üs izni
        Ateşkeste kritik eşik!
        Ateşkeste kritik eşik!
        İBB'ye yeni operasyon: 30 gözaltı!
        İBB'ye yeni operasyon: 30 gözaltı!
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Bu vicdansızı bulun! Huzur evinde skandal görüntüler...
        Bu vicdansızı bulun! Huzur evinde skandal görüntüler...
        Dünya devinden Osimhen'e teklif!
        Dünya devinden Osimhen'e teklif!
        Çatışmanın ortasında kaldı, can verdi! Korkunç sözler!
        Çatışmanın ortasında kaldı, can verdi! Korkunç sözler!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        Sahada hakem, fakültede öğrenci, hastanede hemşire
        Sahada hakem, fakültede öğrenci, hastanede hemşire
        Dünya Kupası şarkısı Shakira'dan
        Dünya Kupası şarkısı Shakira'dan
        Yunanistan'a kaçıyordu... "Yanlışlıkla öldürdüm"
        Yunanistan'a kaçıyordu... "Yanlışlıkla öldürdüm"
        800 dolara satılan Apple hisselerinin hikâyesi
        800 dolara satılan Apple hisselerinin hikâyesi
        Reddi miras o aylığı engellemez
        Reddi miras o aylığı engellemez
        Yok olarak var olmayı seçti
        Yok olarak var olmayı seçti
        Eurovision teklifini geri çevirdi
        Eurovision teklifini geri çevirdi
        Fiş sayısı azaldı fiyat yüzde 50 arttı
        Fiş sayısı azaldı fiyat yüzde 50 arttı

        Benzer Haberler

        Öldürülüp yakılan Kübra'dan geriye bu görüntüler kaldı: Son doğum günü kutl...
        Öldürülüp yakılan Kübra'dan geriye bu görüntüler kaldı: Son doğum günü kutl...
        Otelin çamaşırhanesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü
        Otelin çamaşırhanesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü
        Trafik Haftası etkinliklerinde kurallara uyan 3 sürücüye plaket verildi Alk...
        Trafik Haftası etkinliklerinde kurallara uyan 3 sürücüye plaket verildi Alk...
        Temizlik işleri ekipleri Alanya'yı bayrama hazırlıyor
        Temizlik işleri ekipleri Alanya'yı bayrama hazırlıyor
        Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 112 Personeline Tıbbi Tahliye Eğitimi
        Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 112 Personeline Tıbbi Tahliye Eğitimi
        Antalya'da 16 yaşındaki çocuk evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu Sinir...
        Antalya'da 16 yaşındaki çocuk evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu Sinir...