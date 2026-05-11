Manavgat'ta "Engelliler Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Engelliler Haftası kapsamında "Empati Varsa Engel Yoktur" programı yapıldı.



İbrahim Sözen Gençlik Merkezi'nde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte, ilçedeki farklı kademelerdeki okullar tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu.



Programda öğrenciler, "Karınca", "Katibim", "Edalıda Modalıda" ve "Bugün Bayram" gibi müzikli rontların yanı sıra "Beni Anlayın" adlı işaret dili gösterisini sergiledi.



"Peşrev" ve "Sevginin Gücü" isimli koreografiler ile okunan şiirler katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.



Manavgat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ali Hakan Öz, AA muhabirine, özel öğrencilerin sosyal hayata uyum sağlamaları için her türlü desteği verdiklerini söyledi.



Öz, engelli bireylerin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, "Öğrencilerimizin bugün sahnelediği performanslar, imkan verildiğinde neleri başarabileceklerini bir kez daha gösterdi." dedi.



Etkinliğe Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, Askerlik Şubesi Başkanı Abidin Akyol, AK Parti İlçe Başkanı Niyazi Ünal, ve çok sayıda davetli katıldı.

