        Manavgat'ta hakkında 20 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü çatıda yakalandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde hakkında 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, saklandığı evin çatısında gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 23:45 Güncelleme:
        Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 3 farklı suçtan aranan B.Ç'nin Aşağı Hisar Mahallesi'nde bir adreste olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

        Polis ekiplerinin geldiğini fark eden B.Ç, balkondan yandaki binanın çatısına geçerek kaçmaya çalıştı.

        Ekiplerin takibi sonucu çatıda yakalanan, hakkında 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari B.Ç, işlemlerinin ardından emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

