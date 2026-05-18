Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Manavgat'ta hükümlü ve tutukluların açtığı sergi ziyaretçileri ağırladı

        Manavgat'ta hükümlü ve tutukluların açtığı sergi ziyaretçileri ağırladı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde S Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlü ve tutukluların hazırladığı resimlerden sergi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 09:55 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manavgat'ta hükümlü ve tutukluların açtığı sergi ziyaretçileri ağırladı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde S Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlü ve tutukluların hazırladığı resimlerden sergi açıldı.


        Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, Manavgat Halk Eğitim Merkezi ve Manavgat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen resim kurslarına katılan 195 hükümlü ve tutuklunun hazırladığı akrilik boya, yağlı boya ve karakalem çalışmalarından oluşan 41 eser, ilçedeki bir alışveriş merkezinde 3 gün boyunca sergilendi.


        Sergiyi ziyaret eden vatandaşların yanı sıra ilçede bulunan yabancı turistler de eserleri inceledi.


        Ziyaretçilerden Norveçli Birger Taranger, cezaevindekilerin yaptığı eserleri görünce şaşırdığını, resimleri çok beğendiğini söyledi.


        Rus ziyaretçi Vsevolod Polishchuk ise tutuklu ve hükümlülerin diğer insanlara ışık ve neşe sunacak böylesi yaratıcı eserler ortaya koyabilmesinin harika olduğunu belirtti.


        Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı Ersin Selimefendigil de projenin önemine dikkati çekerek, "Bu çalışmalar sayesinde hükümlü ve tutukluların sanatsal ifade becerileri desteklenmiş, psikolojik iyilik hareketlerine katkı sağlanmış ve kişisel gelişimlerine önemli ölçüde destek olunmuştur. Sergimizde yer alan her bir eser emek, sabır, değişim, yeniden başlama iradesinin somut bir yansıması niteliğindedir." diye konuştu.

        Cumhuriyet Savcısı Kemal Doğutekin ise hükümlülerin sosyal hayata kazandırılmasına yönelik cezaevine girdiklerinden daha üstün niteliklerle daha üretken, topluma artı değer sunan bireyler halinde tahliye edilmelerini umduklarını vurguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        2 ilde yasa dışı bahis operasyonları: 233 gözaltı
        2 ilde yasa dışı bahis operasyonları: 233 gözaltı
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Anne ve babasını öldürdü! Sorguda konuşmadı!
        Anne ve babasını öldürdü! Sorguda konuşmadı!
        "Dostluk yalanmış"
        "Dostluk yalanmış"
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        Bu aile neredeyse 200 yıl şirinler gibi mavi tenliydi!
        Bu aile neredeyse 200 yıl şirinler gibi mavi tenliydi!
        15 yaşındaki Hülya ölü bulundu!
        15 yaşındaki Hülya ölü bulundu!
        Gelinlik eskiden beyaz değildi!
        Gelinlik eskiden beyaz değildi!
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        Almanlar rotayı Amerika'ya kırdı
        Almanlar rotayı Amerika'ya kırdı
        Savaşın ilk ayında mevduat hareketi
        Savaşın ilk ayında mevduat hareketi
        Otelde doğalgaz kaçağı! Hastaneye kaldırıldılar!
        Otelde doğalgaz kaçağı! Hastaneye kaldırıldılar!
        Kabine toplanıyor! Gündemde neler var?
        Kabine toplanıyor! Gündemde neler var?
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Yerli otomobiller yükselişe geçti
        Yerli otomobiller yükselişe geçti
        Bayramda çalışanlara ücret zorunlu
        Bayramda çalışanlara ücret zorunlu
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit

        Benzer Haberler

        Otomobil şarampole yuvarlandı:3'ü çocuk 5 kişi yaralandı
        Otomobil şarampole yuvarlandı:3'ü çocuk 5 kişi yaralandı
        Antalya merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında 183 şüpheli hakkında gözal...
        Antalya merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında 183 şüpheli hakkında gözal...
        Antalya merkezli 20 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 183 şüphelinin adresin...
        Antalya merkezli 20 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 183 şüphelinin adresin...
        Antalya'da 72 özel genç askerlik coşkusunu yaşadı
        Antalya'da 72 özel genç askerlik coşkusunu yaşadı
        Elmalı'ya 2 yeni sağlık tesisi
        Elmalı'ya 2 yeni sağlık tesisi
        Rıza Perçin: "Elimizden geleni yaptık"
        Rıza Perçin: "Elimizden geleni yaptık"