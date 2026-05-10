Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Manavgat'ta satranç turnuvası düzenlendi

        Manavgat'ta satranç turnuvası düzenlendi

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde, "Bahar Şenliği Satranç Turnuvası" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2026 - 10:18 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manavgat'ta satranç turnuvası düzenlendi

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde, "Bahar Şenliği Satranç Turnuvası" düzenlendi.

        75. Yıl Cumhuriyet Anaokulu-İlkokulu-Ortaokulu tarafından öğrencilerin zihinsel gelişimini desteklemek ve sporcu disiplini kazanmalarını sağlamak amacıyla organize edilen turnuvada, 410 sporcu 14 farklı kategoride mücadele etti.

        Turnuvanın açılışında konuşan Okul Müdürü Şükrü Özdemir, öğrencilerin geçirecekleri her dakikanın ve kazanacakları her deneyimin kıymetli olduğunu belirtti.

        Özdemir, satrancın sadece bir rakibe karşı değil, kişinin kendi zihnine karşı da bir mücadelesi olduğunu vurgulayarak, "Hamlelerinizin isabetli, kararlarınızın sizi başarıya götürdüğü, centilmence ve keyifli bir turnuva olmasını temenni ediyorum." dedi.

        Her kategoride ilk beşe giren sporculara madalya, kategori birincilerine ise kupa takdim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        "Hamaney görünmese de savaşın stratejisini belirliyor"
        "Hamaney görünmese de savaşın stratejisini belirliyor"
        Savaş değişti, Trump'ın söylemleri değişmedi
        Savaş değişti, Trump'ın söylemleri değişmedi
        Hantavirüs krizi! Belirtileri neler, nasıl tedavi ediliyor?
        Hantavirüs krizi! Belirtileri neler, nasıl tedavi ediliyor?
        En güçlü bağlanma rekoru
        En güçlü bağlanma rekoru
        "Hedef üst üste 5. şampiyonluk"
        "Hedef üst üste 5. şampiyonluk"
        Katile uzanan sinyal! 2 bin 200 kilometrelik takip!
        Katile uzanan sinyal! 2 bin 200 kilometrelik takip!
        Şampiyon Galatasaray kasasını dolduracak!
        Şampiyon Galatasaray kasasını dolduracak!
        Katy Perry açacak
        Katy Perry açacak
        Yangında balkondan atladı, kurtarılamadı!
        Yangında balkondan atladı, kurtarılamadı!
        Sıcak hava ve kuvvetli yağış bir arada!
        Sıcak hava ve kuvvetli yağış bir arada!
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Meğer Antik Roma'da bile varmış!
        Meğer Antik Roma'da bile varmış!
        Ünlülerin şampiyonluk sevinci
        Ünlülerin şampiyonluk sevinci
        İran'dan ABD'ye uyarı
        İran'dan ABD'ye uyarı
        Damadını vuran kayınvalide alkışlarla karşılandı
        Damadını vuran kayınvalide alkışlarla karşılandı
        Macaristan'da Magyar resmen başbakan oldu
        Macaristan'da Magyar resmen başbakan oldu
        Bartın'daki davada 33 tutuklama
        Bartın'daki davada 33 tutuklama
        Mantar yedikten sonra fenalaşan hamile kadın ile karnındaki bebek öldü
        Mantar yedikten sonra fenalaşan hamile kadın ile karnındaki bebek öldü
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar

        Benzer Haberler

        Antalyalı anne ömrünü Down sendromlu oğluna adadı: "O sağ olsun bana yeter"...
        Antalyalı anne ömrünü Down sendromlu oğluna adadı: "O sağ olsun bana yeter"...
        Yaya geçidinde devrilerek sürüklendi 4 saat sonra hastaneye giden sürücüye...
        Yaya geçidinde devrilerek sürüklendi 4 saat sonra hastaneye giden sürücüye...
        Anneye saksı çiçeği, eşlere buket
        Anneye saksı çiçeği, eşlere buket
        Sosyal medyayı sallayan ikili: Anne ve 7,5 aylık kızı izleyenlerin yüzünde...
        Sosyal medyayı sallayan ikili: Anne ve 7,5 aylık kızı izleyenlerin yüzünde...
        Üç kuşak kadın serada: Nineden toruna hem üretime hem aile ekonomisine katk...
        Üç kuşak kadın serada: Nineden toruna hem üretime hem aile ekonomisine katk...
        Devlet Tiyatroları Antalya 16. Uluslararası Tiyatro Festivali'nin açılış oy...
        Devlet Tiyatroları Antalya 16. Uluslararası Tiyatro Festivali'nin açılış oy...