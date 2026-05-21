Mavi ve yeşilin buluştuğu Olimpos, tarih ve doğa tutkunlarını ağırlıyor

SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da çevresi ağaçlarla kaplı masmavi koyları ve antik kentiyle doğa ve kültür turizmini bir arada yaşamak isteyen tatilcilerin tercih ettiği Olimpos, tarih ve doğa tutkunlarının uğrak adresleri arasında yer alıyor.





Likya uygarlığının en önemli yerleşim yerlerinden biri olan Kumluca ilçesindeki tarihi Olimpos bölgesi, deniz, kum ve güneşin yanında kültür meraklılarını da cezbediyor.



Antik kentin gizemli atmosferinde, tarihin izleri arasından geçerek plaja ulaşan yerli ve yabancı turistler, orman ve meyve bahçeleriyle çevrili ahşap bungalovlarda konaklayabiliyor.



Doğayla iç içe bir tatil yaşamak isteyen tatilcilerin rotası arasında yer alan Olimpos, tarihi ve kültürel geziler ile deniz keyfini bir arada yaşamak isteyenleri adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor.



Bölgeye yakın Çıralı ve Adrasan ile Yanartaş'ı da gezme şansı yakalayan tatilciler, tekne turlarına katılarak yeşille mavinin buluştuğu bakir koylara mavi yolculuğa çıkıyor.



Berrak sularda gün boyunca yüzme keyfini yaşayan tatilciler, unutulmaz anılarla evlerine dönüyor.



- "Olimpos tarih, doğa ve kültür turizmi ile öne çıkmaya başladı"



Olimpos Çevre Koruma ve Turizmi Geliştirme Derneği Başkanı Halil Karataş, AA muhabirine, bölgedeki işletmecilerin sezon öncesinde temizlik ve tadilatlarını tamamladıklarını söyledi.



Bölgede hareketliliğin başladığını ifade eden Karataş, "Kurban Bayramı rezervasyonlarımızda yüzde 100 doluluğa ulaştık. Bayram sonrası için de rezervasyonlar gelmeye başladı. Olimpos tarih, doğa ve kültür turizmi ile öne çıkmaya başladı. Antik kentteki kazılar hızlandıkça insanların tarihe olan ilgisi de artmaya başladı. İşletmelerde konaklayan tatilciler antik kentin içerisinde yürüyüş yaptıktan sonra denize ulaşıyor. Bu onlar için unutulmaz bir deneyim oluyor." dedi.



Olimpos'ta uygun fiyatlı çok sayıda etkinlik olduğuna dikkati çeken Karataş, "İnsanlar günlük tekne turlarına katılabiliyor. Yanartaş'ın o eşsiz görüntüsünü izliyor. Su sporları, kano turlarına katılabiliyor. Ziyaretçiler Olimpos'ta eğlenerek ve dinlenerek dolu dolu bir tatil yapma şansı yakalıyor." diye konuştu.



Olimpos Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Gökçen Kurtuluş Öztaşkın da Olimpos'un plaja açılan bir antik kent olduğunu dile getirdi.



Turistlerin sahile ulaşmak için antik kentin içerisinden geçtiğini anlatan Öztaşkın, "Kazı çalışmaları ilerledikçe ve görsellik arttıkça antik kentte turistlerin daha fazla vakit geçirdiğine şahit olmaya başladık. Turistler yapıları inceliyor ve kazı ekibinden bilgilendirme alıyor. Antik kentin görünürlüğünün artması turistlerin de burada daha keyifli ve özel vakit geçirmelerine olanak sağladı." ifadelerini kullandı.

