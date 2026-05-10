MHP Genel Başkan Yardımcısı Yurdakul, Antalya'da ziyaretlerde bulundu
MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, Antalya'da ziyaretler gerçekleştirdi.
Yurdakul, ilk olarak MHP Antalya İl Başkanlığını ziyaret etti.
İl Başkanı Sadullah Güneş ve partililerden çalışmalarına ilişkin bilgi alan Yurdakul, daha sonra Antalya Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği üyeleriyle bir araya geldi.
Yurdakul, ardından da Beyaz Baston Görme Engelliler Derneğini ziyaret ederek dernek üyeleriyle sohbet etti, sorunlarını dinledi.
