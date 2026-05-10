MHP Genel Başkan Yardımcısı Yurdakul "Engelliler Haftası ve Anneler Günü" programında konuştu:

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, "Terörsüz Türkiye sadece bir güvenlik meselesi değildir, aynı zamanda anaların gözyaşının dinmesi meselesidir. Bu hedef, ocaklara ateş düşmemesi, çocukların yetim kalmaması meselesidir." dedi.



Yurdakul, Antalya Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde "Toroslar'ın ruhu, üç hilalin gücüyle her zorluğu aşıyoruz." temasıyla düzenlenen Engelliler Haftası ve Anneler Günü programında vatandaşlarla bir araya geldi.



Burada konuşan Yurdakul, özel bireylerin sorunlarına dikkati çekmek, siyasal ve toplumsal farkındalığı artırmak istediklerini söyledi.



İnsanı merkezine alan bir medeniyetin evlatları olduklarını belirten Yurdakul, engellilere saygı, kardeşlik ve omuz omuza verme iradesiyle baktıklarını dile getirdi.



Yurdakul, el ele, gönül gönüle vererek bütün engelleri aşacaklarını kaydetti.



Antalya'nın sadece güneşiyle, deniziyle, bereketiyle değil aynı zamanda yüreğiyle büyük bir şehir olduğunu anlatan Yurdakul, "Antalya, vatanına bağlı insanların, al bayrağa sevdalı insanların şehridir. Antalya Türkmen'in otağını, Yörük'ün ocağını, Anadolu'nun irfanını taşıyan müstesna bir şehirdir." dedi.



Yörük'ün mayasında vefa olduğunu aktaran Yurdakul, "Bir çadırın direği nasıl tek başına ayakta duramazsa, bir millet de dağınık kalarak güçlü olamaz. Bir oba nasıl dayanışmayla yaşarsa, bir millet de ancak birlikle ayakta kalır. Antalya'da bu birliği görüyorum. Teşkilata bu nedenle teşekkür ediyorum." diye konuştu.



- "Gelecek, ancak ortak akıl ve ortak vicdanla kurulur"



Teşkilat demenin fedakarlık, sadakat, milletin yükünü omuzlamak anlamına geldiğini anlatan Yurdakul, konuşmasını şöyle sürdürdü:





"Teşkilat, kişisel hesabı bir kenara bırakıp, milletin ve memleketin menfaatini öncelemek demektir. Bizim davamız makam davası, çıkar, koltuk davası değildir. Bizim davamız vatan, millet, bayrak, kardeşlik, insan onuru davasıdır. Onun için ayrışmayacağız, bölünmeyeceğiz, kırılmayacağız, küsmeyeceğiz. Çünkü bölünmenin olduğu yerde bereket olmaz. Küslüğün olduğu yerde kuvvet olmaz. Dağınıklığın olduğu yerde hedefe varılmaz. Başarı, ancak birlikle gelir. Zafer, ancak aynı ülkü etrafında, kenetlenen yüreklerle gelir. Gelecek, ancak ortak akıl ve ortak vicdanla kurulur. Biz birbirimize omuz verecek, birbirimizi yükseltecek, birbirimizin eksiğini tamamlayacağız."



Şehit aileleri ve kahraman gazilerin milletin baş tacı olduğunu vurgulayan Yurdakul, şöyle devam etti:



"Bugün 'Terörsüz Türkiye' hedefi konuşuluyorsa, bu sizlerin sayesindedir. 'Terörsüz Türkiye' sadece bir güvenlik meselesi değildir, aynı zamanda anaların gözyaşının dinmesi meselesidir. Bu hedef, ocaklara ateş düşmemesi, çocukların yetim kalmaması meselesidir. Bu hedef, milletin enerjisinin kavgaya değil kalkınmaya, çatışmaya değil kardeşliğe yönelmesi, Türkiye'de her insanın, her evladın huzur içinde yaşayabilmesi meselesidir. Biz terörsüz bir Türkiye'yi daha güçlü bir Türkiye, daha huzurlu bir millet için istiyoruz. Terörsüz bir Türkiye'yi Filistin'den Karabağ'a, Bosna'dan Kerkük'e, Mescidi Aksa'dan Doğu Türkistan'a, Kıbrıs'a kadar Türk-İslam dünyasının ve mazlum coğrafyaların gözü ve gönlü, güçlü Türkiye'de olduğu için istiyoruz. Daha büyük hedeflere, daha sağlam adımlarla yürüyebilmek için istiyoruz."



Birlikte dirlik, huzur ve kalkınma olduğuna işaret eden Yurdakul, "Hiç kimse bu milleti bölemeyecektir. Hiç kimse bu kutlu yürüyüşü fitneyle, dedikoduyla, ayrıştırmayla, nifakla sekteye uğratamayacaktır. Çünkü biz oyuna gelmeyiz, kökü derinlerde olan büyük bir çınarız. Biz tarihi, hafızası, inancı, ülküsü olan büyük bir milletiz. 'Önce ülkem ve milletim' diyen Türk dünyasının lideri Devlet Bahçeli'nin evlatlarıyız. Buradan açıkça ifade ediyorum. Ne şehit ailelerimizi mahzun bırakacağız ne gazilerimizi unutturacağız ne de engelli kardeşlerimizi yalnız bırakacağız." ifadelerini kullandı.



Programa şehit aileleri, gaziler ve engellilerin yanı sıra MHP Antalya Milletvekilleri Abdurrahman Başkan ve Hilmi Durgun, MHP Antalya İl Başkanı Sadullah Güneş ile AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin de katıldı.





