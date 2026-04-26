        Antalya Haberleri Muratpaşa'da "Diyabet Teknolojileri" toplantısı düzenlendi

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, Çocuk ve Adolesan Diyabetikler Derneği Antalya Şubesince Tip 1 diyabetli çocuklar ve ailelerine yönelik "Diyabet Teknolojileri" toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2026 - 14:25 Güncelleme:
        Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi (ASSİM) yerleşkesinde yapılan toplantıda, kan şekerini sürekli ölçen glikoz sensörlerindeki yenilikler ve cihazların teknik özellikleri tanıtıldı.

        Programda, cilt altına sürekli insülin infüzyonu sağlayan insülin pompalarının kullanım süreçleri, avantajları ve dikkat edilmesi gereken noktalar konuşuldu.

        Ayrıca, glikoz sensörlerinden elde edilen ölçümlerin doğru değerlendirilmesi ve günlük kullanımda dikkat edilmesi gereken hususlara da değinildi.

        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanan glikoz sensörlerinin, Tip 1 diyabetli çocukların yaşam kalitesini artırdığı ve aileler tarafından memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

        Etkinliğe diyabetli çocuklar, aileler, çocuk endokrinoloji hekimleri ve hemşireler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

