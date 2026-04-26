Muratpaşa'da "Diyabet Teknolojileri" toplantısı düzenlendi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, Çocuk ve Adolesan Diyabetikler Derneği Antalya Şubesince Tip 1 diyabetli çocuklar ve ailelerine yönelik "Diyabet Teknolojileri" toplantısı gerçekleştirildi.



Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi (ASSİM) yerleşkesinde yapılan toplantıda, kan şekerini sürekli ölçen glikoz sensörlerindeki yenilikler ve cihazların teknik özellikleri tanıtıldı.



Programda, cilt altına sürekli insülin infüzyonu sağlayan insülin pompalarının kullanım süreçleri, avantajları ve dikkat edilmesi gereken noktalar konuşuldu.



Ayrıca, glikoz sensörlerinden elde edilen ölçümlerin doğru değerlendirilmesi ve günlük kullanımda dikkat edilmesi gereken hususlara da değinildi.



Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanan glikoz sensörlerinin, Tip 1 diyabetli çocukların yaşam kalitesini artırdığı ve aileler tarafından memnuniyetle karşılandığı belirtildi.



Etkinliğe diyabetli çocuklar, aileler, çocuk endokrinoloji hekimleri ve hemşireler katıldı.

