Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri OGM tarafından gazetecilere "Orman Yangını Gönüllü Eğitimi" verildi

        OGM tarafından gazetecilere "Orman Yangını Gönüllü Eğitimi" verildi

        Orman Genel Müdürlüğünce (OGM), Türkiye genelinde yazılı ve görsel basın yayın organlarında çalışan gazetecilere orman yangınlarıyla mücadeleye yönelik "Orman Yangını Gönüllü Eğitimi" verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2026 - 09:00 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        OGM tarafından gazetecilere "Orman Yangını Gönüllü Eğitimi" verildi

        Orman Genel Müdürlüğünce (OGM), Türkiye genelinde yazılı ve görsel basın yayın organlarında çalışan gazetecilere orman yangınlarıyla mücadeleye yönelik "Orman Yangını Gönüllü Eğitimi" verildi.

        Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programın açılışında konuşan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, bu merkezde personele yangın uzmanlığı ve orman yangınlarıyla mücadele teknikleri eğitimi verdiklerini söyledi.

        Karacabey, merkezde şu ana kadar yaklaşık 15 bin personele eğitim verdiklerini belirterek, "Sadece OGM çalışanlarına ya da orman yangını gönüllülerine değil bu eğitimleri almak isteyip bize başvuran 21 farklı ülkeden 260 yabancı misafirimize de orman yangınlarıyla mücadele konusunda eğitimler verdik." dedi.

        Eğitimlerin, sahada daha güçlü bir teşkilatın oluşmasına, daha bilinçli mücadeleye ve Yeşil Vatan'ın korunmasına çok önemli katkılar sağladığını anlatan Karacabey, uluslararası misafirleri de burada eğitime tabi tuttuklarını dile getirdi.

        - "Biyolojik çeşitlilik, çölleşme ve erozyonla mücadele eğitimleri de verilecek"

        Karacabey, merkezi, tüm dünya ormancılarının hizmetine sunmak için gayret ettiklerini söyledi.


        "Merkezimizi FAO ile yaptığımız işbirliği neticesinde ormancılığın tüm disiplinleriyle ilgili eğitim verilen bir merkez haline getirmek konusunda protokolü imzaladık, altyapısını oluşturduk." diyen Karacabey, bundan sonraki süreçte ormancılığın diğer disiplinleri diye ifade ettikleri biyolojik çeşitlilikle ilgili, çölleşme ve erozyonla mücadeleyle ilgili eğitimlerin de yine bu merkezde verilebilir hale geleceğini anlattı.


        Karacabey, "Bu işbirliğiyle merkezimiz, kurumsal kapasitesini artıran, teknolojik altyapısını güçlendiren, daha modern eğitim ve daha etkin hizmet veren bir yapıya dönüşmüş olacak." dedi.

        Antalya Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran da Antalya'nın yangına hassas bir bölge olduğunu, 2025 yılı içinde 200 orman yangınında 1607 hektar orman alanının zarar gördüğünü anlattı.

        Yangınlarda en büyük destekçilerinin gönüllüler olduğunu vurgulayan Kayıran, eğitimin hayırlı olmasını temenni etti.

        Konuşmaların ardından gazetecilere orman yangınlarıyla mücadeleye yönelik teorik ve uygulamalı eğitim verildi, gönüllü katılım belgesi takdim edildi.

        - Gönüllü yangın eğitimleri

        OGM tarafından yürütülen gönüllülük sistemi kapsamında vatandaşlara, kamu personeline, öğretmenlere, öğrencilere ve sivil toplum temsilcilerine yönelik eğitimler düzenleniyor.

        Eğitimlerde katılımcılara orman yangınlarının nedenleri, yangın davranışı, yangına ilk müdahale yöntemleri, güvenli yaklaşım teknikleri, tahliye süreçleri, arazöz ve kişisel koruyucu ekipman kullanımı gibi konularda teorik ve uygulamalı bilgi veriliyor.

        Programların sonunda uygulamalı tatbikatlar gerçekleştirilerek başarılı katılımcılar, "Orman Yangını Gönüllüsü" olarak sisteme dahil ediliyor.

        Böylece, 2019 yılında başlayan programla, bugüne kadar kayıtlı orman yangını gönüllüsü sayısı 139 bini aşmış oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri
        Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        ABD Başkanı: Anlaşmanın detayları yakında duyurulacak
        ABD Başkanı: Anlaşmanın detayları yakında duyurulacak
        Soruşturmada 9 tutuklama
        Soruşturmada 9 tutuklama
        Özgür Özel: Bir uzlaşı yok 40 gün içinde kurultay
        Özgür Özel: Bir uzlaşı yok 40 gün içinde kurultay
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        'Altın Palmiye Ödülü'nü kazandı
        'Altın Palmiye Ödülü'nü kazandı
        MHP lideri Bahçeli: Siyaset bir çıkar yarışı değildir
        MHP lideri Bahçeli: Siyaset bir çıkar yarışı değildir
        Son anda kurtuldu
        Son anda kurtuldu
        Giresun'da kahreden olay
        Giresun'da kahreden olay
        Hull City, 90+5'te Premier Lig'e yükseldi!
        Hull City, 90+5'te Premier Lig'e yükseldi!
        Dursun Özbek: Tarihi bir sorumluluğumuz var!
        Dursun Özbek: Tarihi bir sorumluluğumuz var!
        İstanbul'da bayram göçü
        İstanbul'da bayram göçü
        Çene kıran akran şiddeti
        Çene kıran akran şiddeti
        G.Saray'da 4. Dursun Özbek dönemi!
        G.Saray'da 4. Dursun Özbek dönemi!
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        Suna Selen'den Münir Özkul itirafı
        Suna Selen'den Münir Özkul itirafı
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Yemek kartında ne değişti?
        Yemek kartında ne değişti?

        Benzer Haberler

        Alanya'da otel mutfağında çıkan yangın korkuttu
        Alanya'da otel mutfağında çıkan yangın korkuttu
        Antalya'da Akdeniz foklarının yeni yaşam alanı keşfedilip koruma altına alı...
        Antalya'da Akdeniz foklarının yeni yaşam alanı keşfedilip koruma altına alı...
        Alanya'da otelde çıkan yangın söndürüldü
        Alanya'da otelde çıkan yangın söndürüldü
        Yeşilayspor Kulübünün milli sporcusu Ahmet Tombul'un ju jitsudaki üçüncülüğ...
        Yeşilayspor Kulübünün milli sporcusu Ahmet Tombul'un ju jitsudaki üçüncülüğ...
        Antalya'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        Antalya'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        Antalya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 7 yaralı
        Antalya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 7 yaralı