        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Öldürülen Kübra Yapıcı'nın ailesi, şüphelilere en ağır cezanın verilmesini istedi

        Antalya'da kayıp olarak aranırken Burdur'un Bucak ilçesinde öldürüldüğü belirlenen Kübra Yapıcı'nın (30) anne ve babası, gözaltına alınan 2 şüpheliye en ağır cezanın verilmesini istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2026 - 16:23 Güncelleme:
        Serik ilçesindeki evlerinde gazetecilere açıklama yapan anne Gülseren Yapıcı, "Benim çocuğum toprağa girdiyse kendileri de yaşamasın. Bir çocuğu vardı ortada kaldı." dedi.

        Baba Yunus Yapıcı ise kızının öldüğünü sabah öğrendiğini söyledi.

        Komşularının kızının öldürüldüğü haberini televizyondan duyarak kendilerine ilettiğini belirten Yapıcı, "Bu gibi canilerin hiçbiri ortada dolaşmasın. Kimsenin canı bu kadar ucuz değil. Çocuğumun bir suçu olsa onun da suçu vardı' derim. Yakalanacağını anlayınca 'pişmanlıktan faydalanacağım' diyen için ricam, pişmanlıktan faydalanma olmasın, 10 sefer müebbet yesinler." diye konuştu.

        Kızının en son 30 Nisan saat 05.28'de WhatsApp'a girdiğini belirten baba Yapıcı, şöyle devam etti:

        "Aynı gün emniyete gittik. Onlar ifade aldı, merkeze gönderdi. Son görüntüleri kendi çabamızla bulduk. Gözaltına alınan 2 kişi dışında bir de kadın var. Benim çocuğum bunu hak etmiyordu. Dünyanın en kalbi temiz insanıydı. Kızım e-ticaretle uğraşıyordu. İfadelerine göre öldürüp parasını hesaplarına atacaklarmış."

        Bu arada, Kübra Yapıcı'nın cenazesinin Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

        Antalya'nın Serik ilçesinde kaybolan Kübra Yapıcı'nın bulunması için çalışma başlatılmıştı. Manavgat, Serik ve Burdur Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışma sonucunda Yapıcı'nın cesedi Bucak ilçesinin Seydiköy köyündeki ormanlık alanda dün gece bulunmuştu.

        Olayla ilgili şüpheliler İ.U.D. (22) ve A.B.S. (22) gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Fenerbahçe'de Barış Göktürk adaylıktan çekildi!
        "Google" hesabından takip detayı ortaya çıktı
        TOKİ'den başvuru bedeli iadesi açıklaması
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        Komşusunun parmağını ısırıp koparttı!
        "Göz önünde olmayı tercih etmiyoruz"
        Petrolde sert düşüş
        Çanakkale Savaşları'nda eşine yazmış! "Bize eğlence gibi geliyor"
        Boşanma başvurusu yapan enişteye 7 kurşun!
        Yüksek faiz sürdürülebilirliği bozuyor
        Biletleri 12 dakikada tükendi
        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"
        Fenerbahçe Beko, Final Four aşkına!
