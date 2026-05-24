Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Olympos'ta anıtsal mezar ve içerisinde aristokrat bir kadına ait lahit bulundu

        Olympos'ta anıtsal mezar ve içerisinde aristokrat bir kadına ait lahit bulundu

        SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Likya uygarlığının en önemli kentlerinden Olympos'taki kazı çalışmalarında, aristokrat bir kadına ait olduğu tespit edilen anıtsal mezar gün yüzüne çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2026 - 11:13 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Olympos'ta anıtsal mezar ve içerisinde aristokrat bir kadına ait lahit bulundu

        SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Likya uygarlığının en önemli kentlerinden Olympos'taki kazı çalışmalarında, aristokrat bir kadına ait olduğu tespit edilen anıtsal mezar gün yüzüne çıkarıldı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında kazı çalışmasının yapıldığı Olympos'ta, Helenistik, Roma ve Bizans dönemine ışık tutan eserler çıkarılıyor.

        Kentin liman bölgesi olarak adlandırılan alanda yapılan çalışmalarda, 10 metre yüksekliğinde ve içerisinde av sahneleri ile Nike ve Eros figürlerinin yansıtıldığı aristokrat bir kadına ait olduğu tespit edilen lahit bulundu.

        Alt bölümü kırık halde bulunan lahdin, yaklaşık 50 parçasının arkeologlar tarafından cerrahi bir titizlikle birleştirilmesinin ardından ziyarete açılması planlanıyor.

        - "Üçüncü anıtsal mezar olduğunu keşfettik"

        Olympos Antik Kenti Kazı Başkanı ve Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökçen Kurtuluş Öztaşkın, AA muhabirine, limandaki anıtsal mezarlar bölgesinde kazı çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

        Bölgede yan yana tonozlarla örtülü ve içerisinde lahit barındıran önemli kişilere ait mezarlar olduğunu belirten Öztaşkın, "Olympos'ta iki anıtsal mezar biliniyordu. Yaptığımız çalışmalarda üçüncü anıtsal mezar olduğunu keşfettik. Detaylı bir şekilde bölgede çalışma yaptık. Yaklaşık 10 metre yüksekliğinde tonozlarla örtülü anıtsal mezar bulduk. Mezar içerisinde bir lahit ortaya çıkardık. Bazı yerleri kırık bir şekilde günümüze ulaşmış olsa da onarımlarına başladık." diye konuştu.

        Lahit üzerinde önemli bir av sahnesi bulunduğuna dikkati çeken Öztaşkın, "Roma döneminde av sahneleri güç ve zenginliğin göstergesi olarak yer alıyor. Nike ve Eros figürleri ile ölümsüzlük motifleri de işlenmiş üzerine. Afyonkarahisar İscehisar'dan gelmiş kaliteli bir mermerden yapılmış bir lahit. Bu mezarın Olympos'un önde gelen aristokrat, zengin ailelerine ait örneklerden olduğunu tespit ettik." ifadelerini kullandı.

        - "Geçen yıl bulduğumuz iki lahit 722 parça halindeydi"

        Lahitlerin parçalı, kırık halde bulunması nedeniyle adeta "yapboz" gibi çalışma yürüttüklerini vurgulayan Öztaşkın, buluntuları aynı zamanda onarmanın ve geleceğe taşımanın da işlerinin bir parçası olduğunu dile getirdi.

        Geçen yıl bulunan iki lahidin 722 parça halinde olduğuna dikkati çeken Öztaşkın, "Bu parçaları tek tek birleştirerek yerlerine yerleştirdik ve sergilemeye başladık. Aynı şekilde bu lahit de ortalama 50 parçaya ayrılmış durumdu. Kısa sürede birleştirip onarımlarını yaptıktan sonra sergileyeceğiz." dedi.

        Anıtsal mezarların o dönemin önde gelen kişilerine ilişkin bilgi verdiğine dikkati çeken Öztaşkın, bölgedeki mezarların Olympos'ta yaşayan ve bölgeye gömülen insanların mezarları olduğunu kaydetti.

        Bu nedenle her mezarın Olympos'a ait hikayeler barındırdığını anlatan Öztaşkın, "Ölü gömme gelenekleri bizlere yaşam pratiklerini anlatırken bir yandan da turistlerin bölgeyle bir bağ kurmasını sağlıyor. Bizim için önemli, ziyaretçiler için de ilgi çekici eserler." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Genel merkezin teslimini talep ederiz"
        "Genel merkezin teslimini talep ederiz"
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        İsrail basını yazdı: Tel Aviv ABD-İran anlaşmasından endişeli
        İsrail basını yazdı: Tel Aviv ABD-İran anlaşmasından endişeli
        Beşiktaş'tan Filipe Luis'e yakın takip!
        Beşiktaş'tan Filipe Luis'e yakın takip!
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        Jülide Kural'ın 'Kadir İnanır' sessizliği
        Jülide Kural'ın 'Kadir İnanır' sessizliği
        Bahar alerjisi alarmı! Çocuklarda bu belirtilerle geliyor
        Bahar alerjisi alarmı! Çocuklarda bu belirtilerle geliyor
        Cannes'a şık kapanış
        Cannes'a şık kapanış
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Meme kanserini teşhis eden elektronik sütyende sona gelindi
        Meme kanserini teşhis eden elektronik sütyende sona gelindi
        Her yerde sağanak var! Meteoroloji'den uyarılar!
        Her yerde sağanak var! Meteoroloji'den uyarılar!
        Ege'nin kalbinde bütçe dostu rotalar!
        Ege'nin kalbinde bütçe dostu rotalar!
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        Hull City, 90+5'te Premier Lig'e yükseldi!
        Hull City, 90+5'te Premier Lig'e yükseldi!
        Çok fazla insan var ama hiç aşk yok!
        Çok fazla insan var ama hiç aşk yok!
        Yemek kartında ne değişti?
        Yemek kartında ne değişti?

        Benzer Haberler

        Taksicilerin korsan taşımacılık iddiası turistin ifadesine takıldı Turistle...
        Taksicilerin korsan taşımacılık iddiası turistin ifadesine takıldı Turistle...
        Muratpaşa'da kurban kesim noktaları kullanıma hazır
        Muratpaşa'da kurban kesim noktaları kullanıma hazır
        '12 yaşından küçüklere kurban kesimini göstermeyin'
        '12 yaşından küçüklere kurban kesimini göstermeyin'
        Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı Takla atan araçta sıkışan...
        Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı Takla atan araçta sıkışan...
        Kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarptı: 2 yaralı
        Kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarptı: 2 yaralı
        Rus iş insanına sahte e-imzayla 250 milyonluk haciz; 3 şüpheliye dava
        Rus iş insanına sahte e-imzayla 250 milyonluk haciz; 3 şüpheliye dava