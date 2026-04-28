        Antalya Haberleri Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği üyeleri turizmi değerlendirdi

        Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, Antalya'da kış döneminde de turist hareketliliğinin devam ettiğini ve ağırlıklı olarak Almanya, Rusya, İngiltere ile Polonya'dan misafir ağırladıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2026 - 16:06 Güncelleme:
        Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, Antalya'da kış döneminde de turist hareketliliğinin devam ettiğini ve ağırlıklı olarak Almanya, Rusya, İngiltere ile Polonya'dan misafir ağırladıklarını söyledi.

        POYD tarafından düzenlenen geleneksel aylık değerlendirme toplantısı, Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıda katılımcılara Ege Bölgesi'nin coğrafi işaretli lezzetleri ikram edildi.

        Saatçioğlu, AA muhabirine, Türkiye'nin yöresel mutfağını ön plana çıkarmak amacıyla POYD toplantılarında her ay farklı bir yörenin coğrafi işaretli yemeklerini tattıklarını söyledi.

        Turizm sektörü olarak 4 ayı geride bıraktıklarını dile getiren Saatçioğlu, Antalya'da kış döneminde de turist hareketliliğinin devam ettiğini belirtti.

        Bu dönemde ağırlıklı olarak Almanya, Rusya, İngiltere ve Polonya'dan misafir ağırladıklarını dile getiren Saatçioğlu, ileriki dönemlerde de aynı pazarlardan turist beklediklerini kaydetti.

        Gelecek dönem rezervasyonlarında yüzde 20 düşüşler olduğunu ancak son dakika rezervasyonları aldıklarını belirten Saatçioğlu, turist sayılarında çok ciddi bir düşüş beklemediklerini ifade etti.

        Toplantıda sektör paydaşları, turizm pazarlarını, rezervasyonları ve beklentileri değerlendirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Çağla Tuğaltay cinayetinde 4 komşu için fethi kabir talebi!
        Rebecca 7 yıl sonra oğlunu buldu! Velayeti aldı... Nazar gidiyor!
        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        Kral Charles'ın ABD ziyareti kritik öneme sahip
        Dönen para: 50 milyar TL! 70 kişi tutuklandı!
        G.Saray'da başarının sırrı istikrar!
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        Boğazdaki hareketli anlar kamerada! Gemi karaya oturdu, yalı hasar aldı!
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        İşte Tedesco döneminin karnesi!
        İddia: Vance, Pentagon'un İran raporlarına şüpheyle yaklaşıyor
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        “Süreyya” belgeseli çekiliyor
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        "Onu derhal kovun!"
        12 yıllık evlilik sona erdi
        Karahan’dan ‘sıkılaşma’ sinyali
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Antalya'da konaklama ve araç kiralama firmalarına eş zamanlı denetim
        Onkoloji uzmanından sosyal medya kürlerine uyarı: "Masum görülen bitkilerin...
        "Turkish Airlines Open 2026", Pro-Am Golf Turnuvası'yla başladı
        Antalya'da boğularak hayatını kaybeden gencin kimliği parmak izinden belirl...
        Türk Devletleri Piyanistleri Konseri'nde piyano resitali
        DIGIFEST Antalya 2026 başlıyor Antalya, dijital ve fiziksel sporun buluşma...
