        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Romanyalı öğrenciler Manavgat'ta elektrik firmasında staj yaptı

        Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir elektrik firmasında Erasmus+ programı kapsamında 6 Romanyalı teknik lise öğrencisi staj yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 17:07 Güncelleme:
        İlçedeki işletmede teknik eğitim alan ve Türk kültürünü tanıma fırsatı bulan öğrenciler için program sonunda uğurlama töreni düzenlendi.

        Uzman Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Cengiz, törende yaptığı konuşmada, eğitimin evrensel bir alan olduğunu belirterek, hem yerli hem de yabancı öğrencilere mesleki eğitim kapılarını açtıklarını söyledi.

        Öğrencilerin Manavgat'tan memnun ayrılmasının bölge tanıtımı için önemli olduğuna işaret eden Cengiz, "Yalnız kendi evlatlarımızla değil, yabancı öğrencilerle de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Romanyalı stajyerlerimiz için de üzerimize düşeni yaptık. Şundan eminim ki bu gençler ülkelerine vardıklarında şehrimizin ve Türkiye'nin gönüllü birer turizm elçisi olacaklar." diye konuştu.

        Stajyer öğrenciler ise eğitim süresince gördükleri misafirperverlikten ve teknik kazanımlardan dolayı işletme yetkililerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        "Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor"
        Mehmet Ali Aydınlar'dan adaylık açıklaması!
        "İsrail ve ABD İran'a baskıyı artırmak için saldırı hazırlığında"
        ABD: İran açıkça saldırgan taraftır
        İran ekonomisi savaş ve ambargo kıskacında
        Trump: NATO bizim yanımızda değildi
        Azerbaycanlı kadının cansız bedenine ulaşıldı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        O restorana ceza kesildi
        R.Madrid'de büyük kriz!
        "Beni 30 milyon haraç isteyen ağabeyim vurdurdu!"
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        O daha 32 yaşında
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        "Müzisyenlerin işinden olma riski var"
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        'Saygı ‘yapay zekâ’ tartışması
