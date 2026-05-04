Savaş gerilimiyle düşen turizm rezervasyonları toparlanma sürecinde

Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği (MASTOB) Başkanı Zafer Süral, turizm sektöründe bu yıl, geçen sezonun turist sayılarını yakalamayı hedeflediklerini belirterek, "Doğru önlemler alınır ve riskler iyi yönetilirse geçen yılki rakamları yakalayabilir hatta üzerine çıkabiliriz." dedi.



Süral, gazetecilere yaptığı açıklamada, turizm sezonunun başlangıcında bölgesel gerilimlerin etkisiyle rezervasyonlarda ciddi düşüş yaşandığını ancak son dönemde toparlanma sürecine girildiğini söyledi.



Şubat ayında başlayan İran-ABD-İsrail geriliminin sektörü olumsuz etkilediğini dile getiren Süral, savaşın ilk ayında rezervasyonlarda yüzde 70'e varan kayıplar yaşandığını ifade etti.



Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) yürüttüğü tanıtım ve algı yönetimi çalışmalarının bu havayı dağıttığını aktaran Süral, kaybın yüzde 20 seviyelerine kadar gerilediğini, sezonun geri kalanı için umutlu olduklarını bildirdi.



- "Bayram tatilinin 9 gün olması sektörü hareketlendirir"



Süral, mayıs ayı sonunda idrak edilecek Kurban Bayramı'nda resmi tatilin 9 güne çıkarılmasının sektöre önemli katkı sağlayacağını kaydetti. Süral, "Bu gelişme özellikle iç pazarda çok büyük hareketlilik oluşturur." dedi.



İç turizmin canlılığını koruduğunu ifade eden Süral, Türk turistlerin tatil alışkanlıklarını sürdürdüğünü ve bunun sektöre destek sağladığını söyledi.



Konaklama vergisinin yüzde 2'den yüzde 1'e düşürülmesini olumlu bir adım olarak değerlendiren Süral, artan maliyetler karşısında sektörün daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.



Döviz kurunun sabit kalmasına rağmen maliyetlerin yükseldiğine dikkati çeken Süral, "KDV desteği sağlanması ya da konaklama vergisinin tamamen kaldırılması sektör açısından önemli bir rahatlama sağlayabilir." diye konuştu.



- Küresel riskler yakından izleniyor



Avrupa pazarının olumsuz algılardan en fazla etkilenen bölge olduğunu belirten Süral, özellikle Almanya ve İngiltere'de kulaktan kulağa yayılan olumsuz söylemlerin rezervasyonları etkilediğini söyledi.



Rusya pazarında ise hareketliliğin başladığını ifade eden Süral, fiyatların düşük seyretmesi nedeniyle istenilen doluluk seviyelerine henüz ulaşılamadığını kaydetti.



Süral, küresel gelişmelerin de turizm sektörü açısından önem taşıdığını belirterek, "Hürmüz Boğazı'nda yaşanacak olası aksamalar petrol fiyatlarını artırıyor. Bu durum da uçak yakıt maliyetleri üzerinden turizmi olumsuz etkileyebilir. Her şeye rağmen umutsuz değiliz. Türkiye, kriz ortamlarında turizm sektörünü iyi yönetiyor. Doğru önlemler alınır ve riskler iyi yönetilirse geçen yılki rakamları yakalayabilir, hatta üzerine çıkabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

