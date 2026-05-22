Seramik Atölyesi kursiyerleri Side'de sergi açtı

Manavgat Belediyesi Seramik Atölyesi kursiyerlerinin hazırladığı eserlerden oluşan sergi, Side Kültür Evi'nde sanatseverlerle buluştu.



Manavgat Belediyesinin kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında düzenlenen serginin küratörlüğünü Esma Gökçimen üstlendi.



Sergide, kursiyerler tarafından farklı tekniklerle hazırlanan özgün seramik eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.



Açılışa katılarak eserleri inceleyen Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, belediye olarak sanatın birleştirici gücünü kent yaşamının önemli bir parçası haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti.



Çiçek, kültür ve sanat alanındaki çalışmaları sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.



Programa, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, oda başkanları, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

