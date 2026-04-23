Serik'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Antalya'nın Serik ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 106'incı yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.



Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz tarafından çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından tören sona erdi.



İkinci program ise Atatürk Caddesi'nde gerçekleştirildi. Törene Kaymakam Dr. Cemal Şahin, Belediye Başkanı Op.Dr. Kadir Kumbul, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Kaan Özel, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Söker, CHP İlçe Başkanı İbrahim Turhat, MHP İlçe Başkanı Ahmet Güzel, daire müdürleri, STK temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz yaptı.



Kutlama öğrenciler tarafından şiirlerin okunması, halk oyunları gösterisi, müzik dinletisi ile devam etti. TBMM'nin açılışının 106. yılı dolayısıyla Serik Gazi Ortaokulu'ndan 106 kişilik öğrenci korosunun verdiği konser beğeni topladı.



Öte yandan Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü makamları sembolik olarak öğrencilere devredildi.



Serik Devlet Hastanesi çocuk servisi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bayrak ve balonlarla süslendi.



