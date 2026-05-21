Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Sosyal medya paylaşımları turistin tatil tercihlerini etkiliyor

        Sosyal medya paylaşımları turistin tatil tercihlerini etkiliyor

        Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, yeni nesil turistin artık yalnızca destinasyon seçmediğini, yaşamak istediği deneyimi de seçtiğini belirterek, sosyal medya paylaşımlarının turistin tatil tercihini etkilediğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 19:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sosyal medya paylaşımları turistin tatil tercihlerini etkiliyor

        Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, yeni nesil turistin artık yalnızca destinasyon seçmediğini, yaşamak istediği deneyimi de seçtiğini belirterek, sosyal medya paylaşımlarının turistin tatil tercihini etkilediğini söyledi.

        AKTOB'un aylık geleneksel buluşması, Antalya'nın Kemer ilçesi Göynük Mahallesi'ndeki bir otelde gerçekleştirildi.


        Vali Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Büşra Özdemir, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş ve sektör temsilcilerinin de katıldığı toplantıda, turizm verileri ele alındı, sektörün sorunları değerlendirildi.

        AKTOB Başkanı Kavaloğlu, yaptığı konuşmada, turizmi 12 aya yaymanın önemli olduğunu belirterek, sektördeki başarının yüksek sezon doluluklarıyla değil, yıl boyu hareketlilik, istihdam sürekliliği, yerel katkı ve sürdürülebilir büyüme göstergeleriyle değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

        Küresel turizmin artık farklı bir aşamaya geçtiğini anlatan Kavaloğlu, yüksek sezon ziyaretçileri çoğunlukla hızlı tüketim, yoğun aktivite ve kısa süreli deneyim ararken, ara sezon misafirlerinin daha çok kültürel, yerel yaşamla temas, gastronomi, doğa, sağlık ve wellness, yavaş seyahat gibi deneyimler arayışında olduğunu vurguladı.

        Turistik tatil alışkanlıklarının değiştiğine işaret eden Kavaloğlu, şunları kaydetti:

        "Yeni nesil turist artık yalnızca destinasyon seçmiyor, yaşamak istediği deneyimi seçiyor. Hatta çoğu zaman destinasyon kararı deneyimden sonra geliyor. Sosyal medya paylaşımları, yayınlanan videolar turistin tatil tercihlerini etkiliyor. Sosyal platformlarda yapılan paylaşımlar, pazarlamada çok etkili oluyor. Tatil tercihleri de deneyimlere göre şekilleniyor. Geçmişte turistler önce destinasyonu seçip daha sonra ne yapacaklarına karar verirken, bugün deneyimler seyahat planlamanın üstüne çıkıyor ve destinasyon seçimini yönlendirmeye başlıyor. Eskiden seyahat destinasyondu, bugün seyahat deneyim oluyor."

        Turizmde yeni dönemde rekabetin yalnızca destinasyonlar arasında değil, deneyimler arasında yaşandığını bildiren Kavaloğlu, "Yeni nesil gezginler artık tek ürün değil, farklı deneyimleri aynı yolculuk içinde bir araya getiriyor. Antalya'nın gastronomi, spor, sağlık, kültür, golf ve kongre alanlarındaki güçlü çeşitliliği Travel Mixology yaklaşımı açısından önemli avantaj sunuyor. Bu yapı aynı zamanda 12 ay turizm vizyonunu destekleyen güçlü araçlardan biri olabilir." diye konuştu.

        Kavaloğlu, yeni nesil bir gezginin önce sosyal medyada karşılaştığı seyahat videosundan ilham aldığını, sonrasında yapay zeka üzerinden araştırma yaptığını ancak paylaşılan deneyimlerden daha çok etkilendiğini söyledi.

        Romanya'nın Antalya için çok önemli bir pazar olduğuna işaret eden Kavaloğlu, çocuklu ailelerin tercihini Antalya'dan yana kullandığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Adalet Bakanı Gürlek: Herkes sürece saygı duymalı
        Adalet Bakanı Gürlek: Herkes sürece saygı duymalı
        CHP MYK olağanüstü toplandı
        CHP MYK olağanüstü toplandı
        TFF yabancı kuralını resmen açıkladı!
        TFF yabancı kuralını resmen açıkladı!
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        Kadir İnanır entübe edildi
        Kadir İnanır entübe edildi
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Bugün Ne Oldu? 21 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 21 Mayıs 2026'nın haberleri
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        "Allah ondan aldığını buna versin"
        "Allah ondan aldığını buna versin"
        Türkiye’nin dijital ihbar platformu HAYAT 112 ACİL
        Türkiye’nin dijital ihbar platformu HAYAT 112 ACİL
        Almus Barajı'nda son durum... Yeşilırmak'a dev kayalarla set çekildi!
        Almus Barajı'nda son durum... Yeşilırmak'a dev kayalarla set çekildi!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur
        Miras açıklaması: 5 kişiye yeter
        Miras açıklaması: 5 kişiye yeter
        Küresel dijital ekonomi yarışı
        Küresel dijital ekonomi yarışı
        Yine yeniden Muriqi yarışı!
        Yine yeniden Muriqi yarışı!
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı

        Benzer Haberler

        70 yaşında yüksekokul bitirdi, diplomasını dekan oğlunun elinden aldı
        70 yaşında yüksekokul bitirdi, diplomasını dekan oğlunun elinden aldı
        Gazipaşa'da yol kenarında ölü bulunan kişinin motosikletiyle kaza yaptığı b...
        Gazipaşa'da yol kenarında ölü bulunan kişinin motosikletiyle kaza yaptığı b...
        Tırın balatalarından çıkan dumana yangın tüpüyle müdahale etti
        Tırın balatalarından çıkan dumana yangın tüpüyle müdahale etti
        Otluk alanda çıkan yangın, ormana sıçradı
        Otluk alanda çıkan yangın, ormana sıçradı
        Antalya'da ormanlık alanda yangın
        Antalya'da ormanlık alanda yangın
        Yıllardır yapımı tamamlanmayan inşaatta erkek cesedi bulundu Üzerinden kiml...
        Yıllardır yapımı tamamlanmayan inşaatta erkek cesedi bulundu Üzerinden kiml...