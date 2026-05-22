Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor

Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor'un karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası finalin maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Corendon Airlines Park Antalya Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Bersan Duran Trabzonspor: Onana, Savic, Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Pina, Folcarelli, Bouchouari, Zubkov, Muci, Augusto, Onuachu TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Han Göngördü, Uğurcan Yazğılı, Nagalo, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Melih İbrahimoğlu, Jevtovic, Deniz Türüç, Enis Bardhi, Gonçalves, Muleka

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.