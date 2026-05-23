Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Trabzonsporlu futbolcular, kupa şampiyonluğunu değerlendirdi:

        Trabzonsporlu futbolcular, kupa şampiyonluğunu değerlendirdi:

        Ziraat Türkiye Kupası finalinde TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenerek kupayı kazanan Trabzonspor'da kaptan Stefan Savic, "Sezonu kupayı kazanarak kapattık. Bizim için iyi bir sezondu." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2026 - 01:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonsporlu futbolcular, kupa şampiyonluğunu değerlendirdi:

        Ziraat Türkiye Kupası finalinde TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenerek kupayı kazanan Trabzonspor'da kaptan Stefan Savic, "Sezonu kupayı kazanarak kapattık. Bizim için iyi bir sezondu." dedi.

        Savic, karşılaşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bu akşam çok duygusal bir gece yaşadığını söyledi.

        Trabzonspor tarihinin 10'uncu kupasını kaldırdıklarını anımsatan Savic, taraftar ve takım arkadaşları için çok mutlu olduğunu kaydetti.

        Taraftarın enerjisini her zaman yanında hissettiklerine dikkati çeken Savic, "Fatih Tekke hocama da teşekkür ediyorum. Büyük bir Trabzonspor taraftarı. 1,5 yıldır beraber çalışıyoruz. Trabzonspor ile beraber yaşıyor. Gelecek yıl Avrupa Kupası'na garantilediğimizden dolayı çok mutluyum. Bu genç ekip kendisini orada görme şansı elde edecek." dedi.

        İyi bir sezon geçirdiklerini dile getiren Savic, "Son haftalara kadar şampiyonluk yarışında yer alan bir takımız. Sezonu kupayı kazanarak kapattık. Bizim için iyi bir sezondu. Zor olacağı kabul gören bir gerçekti. Çok iyi savaştık, mücadele ettik. Trabzonspor taraftarını, camiasını mutlu ettik. Takımımla bu açıdan gurur duyuyorum." diye konuştu.

        Kariyerinde bu kupayı önemli bir yere koyduğunu aktaran Savic, taraftarın kendisine gösterdiği sevgi ve saygı dolayısıyla çok gururlandığını vurguladı.

        Savic, amaçlarının Avrupa Ligi'nde başarı elde etmek olduğunu dile getirdi.

        Trabzonspor'un Faslı oyuncusu Benjamin Bouchouari de sakatlık sürecinin ardından kendisine gelen şansı beklediğini ve sezon sonuna doğru takıma katkıda bulunduğunu belirtti.

        Bouchouari, "Trabzonsporlu taraftarları mutlu ettiğim için çok gururluyum." dedi.

        Trabzonspor'un golcü oyuncusu Paul Onuachu da karşılaşmada takım olarak çok mücadele verdiklerini söyledi.

        Sezonu kupayla kapattıkları için mutlu olduğunu ifade eden Onuachu, "Takım olarak hak ettik. İnanılmaz bir sezon sonu oldu bizim adımıza. Çok mutluyuz." şeklinde konuştu.

        Onuachu, şehir ve taraftar için mücadele verdiklerini, kupayı Trabzonspor'a gönül verenlere armağan ettiklerini dile getirdi.

        Mustafa Eskihellaç ise zorlu bir süreci güzel bitirdiklerini dile getirdi. Müzelerine bir kupa daha getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Eskihellaç, gelecek yılın bu yıldan daha iyi olacağına inandığını vurguladı.

        Kaleci Ahmet Doğan Yıldırım da kupayı kazandıkları için çok mutlu olduğunu ifade etti. Trabzonspor ile ilk profesyonel kupasını kazandığına işaret eden Yıldırım, kendisini destekleyen taraftarlara teşekkür etti.





















        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP'ye mutlak butlan kararı! İşte son gelişmeler
        CHP'ye mutlak butlan kararı! İşte son gelişmeler
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        "Savaşın maliyetini yaklaşık 25 katıyla karşıladık"
        "Savaşın maliyetini yaklaşık 25 katıyla karşıladık"
        Gülistan Doku cinayetinin kilit ismi gözaltında
        Gülistan Doku cinayetinin kilit ismi gözaltında
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        "Hikayeyi tamamladık"
        "Hikayeyi tamamladık"
        10 numara şampiyon!
        10 numara şampiyon!
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Körfez ülkeleri, İran'ın belirlediği güzergaha karşı çıktı
        Körfez ülkeleri, İran'ın belirlediği güzergaha karşı çıktı
        İstinaf mahkemesi itirazları reddetti
        İstinaf mahkemesi itirazları reddetti
        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!
        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!
        Bayram tatili trafiği başladı
        Bayram tatili trafiği başladı
        F.Bahçe Atina'da finali kaçırdı
        F.Bahçe Atina'da finali kaçırdı
        "İstanbul'u küresel finans merkezi yapacağız"
        "İstanbul'u küresel finans merkezi yapacağız"
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        Bayramda yurt genelinde sağanak var!
        Bayramda yurt genelinde sağanak var!
        Egea'nın yerine geliyorlar
        Egea'nın yerine geliyorlar
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu!
        Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu!
        Dünyanın dibine sadece 4 kişi indi!
        Dünyanın dibine sadece 4 kişi indi!

        Benzer Haberler

        İran Milli Futbol Takımı'nın Antalya kampı sürüyor
        İran Milli Futbol Takımı'nın Antalya kampı sürüyor
        Antalya'da bordo-mavili taraftarlardan kupa coşkusu Türkiye Kupası zaferini...
        Antalya'da bordo-mavili taraftarlardan kupa coşkusu Türkiye Kupası zaferini...
        Ziraat Türkiye Kupası finalinin ardından
        Ziraat Türkiye Kupası finalinin ardından
        Kupayı kazanan Trabzonspor'da basın toplantısında coşkulu kutlama Fatih Tek...
        Kupayı kazanan Trabzonspor'da basın toplantısında coşkulu kutlama Fatih Tek...
        Steven Caulker: "Takımımız güzel mücadele etti ama maalesef kaybeden taraf...
        Steven Caulker: "Takımımız güzel mücadele etti ama maalesef kaybeden taraf...
        Antalya Başsavcılığı Muhittin Böcek'in ev hapsiyle tahliye edildiği iddiala...
        Antalya Başsavcılığı Muhittin Böcek'in ev hapsiyle tahliye edildiği iddiala...