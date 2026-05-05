        Turistler MASTOB'un "Akıllı Seçim" filmini deneyimleriyle kanıtladı

        Turistler MASTOB'un "Akıllı Seçim" filmini deneyimleriyle kanıtladı

        Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği (MASTOB) tarafından hazırlanan "Akıllı Seçim" temalı tanıtım filmi, bölgede tatil yapan turistlerin gerçek deneyimleriyle desteklendi.

        Giriş: 05.05.2026 - 15:30 Güncelleme:
        MASTOB'un yapay zeka teknolojisi kullanarak hazırladığı ve Batı Avrupa yerine Türkiye'yi tercih eden bir ailenin fiyat-performans memnuniyetini konu alan film, Manavgat ve Side bölgelerindeki yabancı ziyaretçiler tarafından sahada teyit edildi.

        Farklı ülkelerden gelen turistler, Türkiye'deki hizmet kalitesinin diğer destinasyonlara göre daha avantajlı olduğunu kaydetti.

        - "Türkiye'de fiyat-performans oranı çok iyi"

        Bölgeye birkaç yıldır geldiğini belirten Alman turist Anne Marie Thiessen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sunulan beş yıldızlı lüks hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Thiessen, "İnsanlar nazik, servis iyi, yemekler güzel. Türkiye'de fiyat-performans oranının çok iyi olduğunu düşünüyorum." dedi.

        Alman misafir Cristel Garzorz ise Türkiye'nin kendi ülkelerine kıyasla yaklaşık yüzde 40 daha ekonomik olduğunu ifade ederek, "Kendi ülkemizde buradaki parayı ödeseniz bile bu kadar geniş imkan sunulmaz. Orada yemeği kendiniz pişirmek zorundasınız, burada ise her şeyi hazır alıyorsunuz." diye konuştu.

        - "Diğer ülkelerle kıyaslanamaz"

        Daha önce Yunanistan, Portekiz, İspanya ve Mısır'da tatil yaptığını aktaran Juri Wagner, Türkiye'deki imkanların benzersiz olduğunu vurguladı.

        Wagner, "Buranın fiyat-performans oranı her açıdan çok iyi. Hamam, Türk hamamı veya masaj hizmetleri kesinlikle diğer ülkelerle kıyaslanamaz. Yerel restoranlar da hem çok lezzetli hem de çok hesaplı." ifadelerini kullandı.

        Rus turist Natalia Frizh de bölgedeki animasyon, konser ve çocuklara yönelik düzenlenen sosyal imkanların beklentilerini fazlasıyla karşıladığını belirtti.​​​​​​​

        MASTOB Başkanı Zafer Süral ise Avrupa pazarındaki olumsuz algıyı kırmak için bu çalışmayı başlattıklarını söyledi.

        Tanıtım videosunun bölgedeki tüm oteller tarafından aynı anda yayınlandığını kaydeden Süral, şunları kaydetti:

        "Avrupalı misafirlere gerçek olmayan propagandalara inanmamaları ve Türkiye'mizde en iyi hizmeti yüzde 40 daha uygun fiyata alabilecekleri mesajını vermek istedik. Avrupa pazarındaki manipülasyonlara karşı en güçlü silahımız, mutlu ayrılan ve bütçesini koruyan turistlerin bizzat kendileridir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD: İran açıkça saldırgan taraftır
        Trump: NATO bizim yanımızda değildi
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        O restorana ceza kesildi
        R.Madrid'de büyük kriz!
        "Beni 30 milyon haraç isteyen ağabeyim vurdurdu!"
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        O daha 32 yaşında
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        "Müzisyenlerin işinden olma riski var"
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        İstanbul'un yedi tepesini keşfedin!
        125 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı
        İki atom bombasından sağ kurtulan adamın hikâyesi
        Arkadaşları "intihar" demişti... Otomobilde kanlı infaz!
        G.Saray'da OHAL ilan edildi!
        'Saygı ‘yapay zekâ’ tartışması
