Turizm sezonunun 12 aya yayıldığı Antalya'da golf turizmi hareketliliği yaşanıyor

SÜLEYMAN ELÇİN - Ilıman iklim yapısı, otel ve saha kalitesi ile Avrupa'da öne çıkan Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki golf sahaları, profesyonel ve amatör sporcuların uğrak adresleri arasında yer alıyor.



Turizm hareketliliğinin azaldığı kış aylarında spor organizasyonlarına ağırlık verilerek turizmin 12 aya yayıldığı Antalya, denizi, kumu, tarihi, doğal güzellikleri ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra iklim avantajı, tesislerinin kalitesi, seyahat kolaylığı ile önemli golf merkezi haline geldi.



Avrupa'nın en iyi golf tesislerinin bulunduğu Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi, uluslararası organizasyonlar için kente gelen profesyonel golfçülerin yanı sıra bireysel olarak golf oynamaya gelen turistlere de ev sahipliği yapıyor.



Geçmişte Turkish Airlines Open golf turnuvası gibi dünyada ses getiren spor organizasyonlarında Tiger Woods, Rory McIlroy, Justin Rose, Lee Westwood gibi golf dünyasının önde gelen isimlerinin ağırlandığı Belek, golf için başta İngiltere olmak üzere farklı ülkelerden golfçülerin uğrak adresi haline geldi.



- "Antalya'nın marka değerine önemli katkı sağlıyor"



Türkiye Spor Turizmi Birliği Başkanı Nida Kiraz, AA muhabirine, Antalya'nın kış ve bahar ayları spor turizmi açısından oldukça verimli geçtiğini söyledi.



Spor turizmi açısından Turkish Airlines Open 2026 gibi prestijli organizasyonların önemine dikkati çeken Kiraz, "Bu tarz organizasyonlar Antalya'nın marka değerine önemli katkı sağlıyor. Canlı yayından milyonlarca kişi izliyor. Ayrıca turnuvaya katılan golfçülerin milyonlarca takipçisi var. Antalya'da olduklarını takipçileriyle paylaşıyorlar. Bunun oluşturduğu reklam değeri paha biçilemez." dedi.



Golf turizminin kış turizmine önemli bir hareketlilik getirdiğini belirten Kiraz, "Golf turisti hem konaklama hem de golf oyunu ücreti ödeyerek geliyor. Bıraktığı gelir değeri normal turistin en az 2 katı. Otellerin bu tarz uluslararası spor organizasyonları ile 12 ay açık kalması istihdamın da devamlılığı açısından çok önemli." diye konuştu.



National Golf Kulübü Genel Müdürü Hasan Ceylan da Belek'te 12 kilometrelik alanda 16 uluslararası standartlarda golf kulübünün bulunduğunu dile getirdi.



Bu durumun golfçüler için önemli olduğunu ifade eden Ceylan, Belek bölgesinin golf sahaları ve otellerin kalitesi, ulaşılabilirlik ve iklim yapısı açısından Avrupa'daki rakiplerine göre avantajlı olduğunu kaydetti.



- "Belek'te sezonda 550 bin tur golf oynatıyoruz"



Golf turizminde 2 yıldır önemli bir ivme yakaladıklarını anlatan Ceylan, "Komşularımızda savaş ve krizler olmasına rağmen ülkemizin güvenli olması, golf sahalarımız ve otellerimizin vazgeçilmezliği dolayısıyla turistlerin ilk tercihleri arasında yer alıyoruz. DP World Tour gibi organizasyonlar sayesinde de dünyanın en iyi oyuncuları Antalya'ya geliyor. Bu durum bile Antalya'nın golf turizmi açısından önemini ve ne kadar güvenilir olduğunu tüm dünyaya gösteriyor." diye konuştu.



Ceylan, golf turistinin hem konaklama hem de golf oynamak için ayrı ücret ödediğini vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Turistin kıyafet ve golf ekipman gibi harcamalarını saymazsak golf oynamak için ortalama günde 225 avro gibi para bırakıyor. Belek'te sezonda 550 bin tur golf oynatıyoruz. Ciddi bir gelir elde ediyoruz bölge olarak. Ülkeye döviz girişi açısından da çok önemli. Turizmin 12 aya yayılması açısından da golf turizmi çok önemli. En yüksek sezonda 2 bin 750 personelimiz var. Bunun 1750'si kemik kadromuz. Kışın otellerimizi doldurursak personellerimiz de 12 ay çalışıyor. Bunu da sağlayan spor turizmi. Spor turizmi içinde de en önemlisi golf."



Belek'e en fazla İngiltere'den golfçüler geldiği bilgisini veren Ceylan, İngiltere'yi İskoçya, İrlanda, Almanya, Avusturya, İsveç, İsviçre, Finlandiya ve Polonya gibi ülkelerin takip ettiğini sözlerine ekledi.

