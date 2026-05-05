Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Turizm sezonunun 12 aya yayıldığı Antalya'da golf turizmi hareketliliği yaşanıyor

        Turizm sezonunun 12 aya yayıldığı Antalya'da golf turizmi hareketliliği yaşanıyor

        SÜLEYMAN ELÇİN - Ilıman iklim yapısı, otel ve saha kalitesi ile Avrupa'da öne çıkan Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki golf sahaları, profesyonel ve amatör sporcuların uğrak adresleri arasında yer alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 11:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Turizm sezonunun 12 aya yayıldığı Antalya'da golf turizmi hareketliliği yaşanıyor

        SÜLEYMAN ELÇİN - Ilıman iklim yapısı, otel ve saha kalitesi ile Avrupa'da öne çıkan Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki golf sahaları, profesyonel ve amatör sporcuların uğrak adresleri arasında yer alıyor.

        Turizm hareketliliğinin azaldığı kış aylarında spor organizasyonlarına ağırlık verilerek turizmin 12 aya yayıldığı Antalya, denizi, kumu, tarihi, doğal güzellikleri ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra iklim avantajı, tesislerinin kalitesi, seyahat kolaylığı ile önemli golf merkezi haline geldi.

        Avrupa'nın en iyi golf tesislerinin bulunduğu Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi, uluslararası organizasyonlar için kente gelen profesyonel golfçülerin yanı sıra bireysel olarak golf oynamaya gelen turistlere de ev sahipliği yapıyor.

        Geçmişte Turkish Airlines Open golf turnuvası gibi dünyada ses getiren spor organizasyonlarında Tiger Woods, Rory McIlroy, Justin Rose, Lee Westwood gibi golf dünyasının önde gelen isimlerinin ağırlandığı Belek, golf için başta İngiltere olmak üzere farklı ülkelerden golfçülerin uğrak adresi haline geldi.

        - "Antalya'nın marka değerine önemli katkı sağlıyor"

        Türkiye Spor Turizmi Birliği Başkanı Nida Kiraz, AA muhabirine, Antalya'nın kış ve bahar ayları spor turizmi açısından oldukça verimli geçtiğini söyledi.

        Spor turizmi açısından Turkish Airlines Open 2026 gibi prestijli organizasyonların önemine dikkati çeken Kiraz, "Bu tarz organizasyonlar Antalya'nın marka değerine önemli katkı sağlıyor. Canlı yayından milyonlarca kişi izliyor. Ayrıca turnuvaya katılan golfçülerin milyonlarca takipçisi var. Antalya'da olduklarını takipçileriyle paylaşıyorlar. Bunun oluşturduğu reklam değeri paha biçilemez." dedi.

        Golf turizminin kış turizmine önemli bir hareketlilik getirdiğini belirten Kiraz, "Golf turisti hem konaklama hem de golf oyunu ücreti ödeyerek geliyor. Bıraktığı gelir değeri normal turistin en az 2 katı. Otellerin bu tarz uluslararası spor organizasyonları ile 12 ay açık kalması istihdamın da devamlılığı açısından çok önemli." diye konuştu.

        National Golf Kulübü Genel Müdürü Hasan Ceylan da Belek'te 12 kilometrelik alanda 16 uluslararası standartlarda golf kulübünün bulunduğunu dile getirdi.

        Bu durumun golfçüler için önemli olduğunu ifade eden Ceylan, Belek bölgesinin golf sahaları ve otellerin kalitesi, ulaşılabilirlik ve iklim yapısı açısından Avrupa'daki rakiplerine göre avantajlı olduğunu kaydetti.

        - "Belek'te sezonda 550 bin tur golf oynatıyoruz"

        Golf turizminde 2 yıldır önemli bir ivme yakaladıklarını anlatan Ceylan, "Komşularımızda savaş ve krizler olmasına rağmen ülkemizin güvenli olması, golf sahalarımız ve otellerimizin vazgeçilmezliği dolayısıyla turistlerin ilk tercihleri arasında yer alıyoruz. DP World Tour gibi organizasyonlar sayesinde de dünyanın en iyi oyuncuları Antalya'ya geliyor. Bu durum bile Antalya'nın golf turizmi açısından önemini ve ne kadar güvenilir olduğunu tüm dünyaya gösteriyor." diye konuştu.

        Ceylan, golf turistinin hem konaklama hem de golf oynamak için ayrı ücret ödediğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

        "Turistin kıyafet ve golf ekipman gibi harcamalarını saymazsak golf oynamak için ortalama günde 225 avro gibi para bırakıyor. Belek'te sezonda 550 bin tur golf oynatıyoruz. Ciddi bir gelir elde ediyoruz bölge olarak. Ülkeye döviz girişi açısından da çok önemli. Turizmin 12 aya yayılması açısından da golf turizmi çok önemli. En yüksek sezonda 2 bin 750 personelimiz var. Bunun 1750'si kemik kadromuz. Kışın otellerimizi doldurursak personellerimiz de 12 ay çalışıyor. Bunu da sağlayan spor turizmi. Spor turizmi içinde de en önemlisi golf."

        Belek'e en fazla İngiltere'den golfçüler geldiği bilgisini veren Ceylan, İngiltere'yi İskoçya, İrlanda, Almanya, Avusturya, İsveç, İsviçre, Finlandiya ve Polonya gibi ülkelerin takip ettiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Ekspertize düzenleme geliyor
        Ekspertize düzenleme geliyor
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        Arkadaşları "intihar" demişti... Otomobilde kanlı infaz!
        Arkadaşları "intihar" demişti... Otomobilde kanlı infaz!
        Otomotivi ticari araçlar sırtladı
        Otomotivi ticari araçlar sırtladı
        İsrail basını: Ülke mali uçuruma sürükleniyor
        İsrail basını: Ülke mali uçuruma sürükleniyor
        "ABD başkanının insan onuruna saygı göstermesi gerek"
        "ABD başkanının insan onuruna saygı göstermesi gerek"
        Paymix'e operasyon
        Paymix'e operasyon
        G.Saray'da OHAL ilan edildi!
        G.Saray'da OHAL ilan edildi!
        1,6 milyarlık dev operasyon
        1,6 milyarlık dev operasyon
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        Beyaz Saray'da ara seçim hamlesi
        Beyaz Saray'da ara seçim hamlesi
        O daha 32 yaşında
        O daha 32 yaşında
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        İstanbul'un yedi tepesini keşfedin!
        İstanbul'un yedi tepesini keşfedin!
        Sahnelere geri dönüyor
        Sahnelere geri dönüyor
        Anne, baba ve 2 çocuk... 4 tabutla bir aileye veda!
        Anne, baba ve 2 çocuk... 4 tabutla bir aileye veda!
        Yürek yakan son fotoğraf! Hamile anne ve baba tedaviye alındı...
        Yürek yakan son fotoğraf! Hamile anne ve baba tedaviye alındı...
        İstanbul'da neler yaşamıştı?
        İstanbul'da neler yaşamıştı?

        Benzer Haberler

        Kepez Vakfı'nın ekmek fabrikasında teknoloji ve kalite atağı
        Kepez Vakfı'nın ekmek fabrikasında teknoloji ve kalite atağı
        Anneler günü fırsatçıları iş başında: Üreticiden 20 TL'ye çıkan gül anneler...
        Anneler günü fırsatçıları iş başında: Üreticiden 20 TL'ye çıkan gül anneler...
        Uzmanından "dijital haz ortak düşünme yetisini azaltıyor" uyarısı
        Uzmanından "dijital haz ortak düşünme yetisini azaltıyor" uyarısı
        Dünyaca ünlü sahilde iş makineleri girdi; çalışmalar tepki çekti
        Dünyaca ünlü sahilde iş makineleri girdi; çalışmalar tepki çekti
        Antalya Markaları Kongresi'nde kentin marka değeri ele alındı
        Antalya Markaları Kongresi'nde kentin marka değeri ele alındı
        Üniversite öğrencilerinden Alanya sahilinde çevre temizliği etkinliği
        Üniversite öğrencilerinden Alanya sahilinde çevre temizliği etkinliği