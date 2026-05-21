Turizmciler sektörü güçlendirmek için üniversitelerle işbirliği ağını genişletiyor

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, 19 üniversiteyle işbirliği protokolü imzaladıklarını belirterek, "Staj için yer bulamamış öğrenciler için köprü oluyor, kendi otellerimizde istihdam sağlıyoruz." dedi.





Saatçioğlu, AA muhabirine, Türkiye'nin turizmde dünyada kendini kanıtladığını, küresel salgın döneminde Kültür ve Turizm Bakanlığının öncülüğünde, özel sektörün ve kamu kurumlarının işbirliğinde örnek bir şekilde güvenli turizm hizmetini sunduğunu anlattı.



Turizm sektörünün çok kırılgan olduğunu ve ufak bir kıvılcımdan çok çabuk etkilenebildiğini dile getiren Saatçioğlu, sektörün karşılaştığı her olumsuzluğu aşmayı iyi bildiğini hatta bazı konuları fırsata çevirebildiğini kaydetti.



Turizmin bugün 60'dan fazla sektöre de katkı sağladığını kaydeden Saatçioğlu, bu açıdan turizmin Türkiye'nin en önemli sektörleri arasında yer aldığını bildirdi.



POYD olarak sektörde niteliği ve niceliği artırmak için önemli projeler ürettiklerini aktaran Saatçioğlu, bunlardan birinin üniversitelerle işbirliği olduğunu söyledi.



Üniversitelerle, turizm bölümlerinde eğitim gören öğrencilerin tamamını sektöre yönlendirebilmek amacıyla işbirliği yaptıklarını vurgulayan Saatçioğlu, "POYD olarak 19 üniversiteyle iş protokolümüz var. Geçen ay Mardin, Batman ve Şırnak'taki üniversiteleri ziyaret ettik, öğrencilerle bir araya geldik. Sorularını yanıtladık. Samimi ortamda turizmin onlara artı olarak ne getirebileceğini, hangi konularda zorlanabileceklerini onlarla paylaştık. Orada bir bağ kuruyoruz, çok güzel gidiyor. Bu şekilde devam etmeyi düşünüyoruz. Çok faydalı olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.



Bu çalışmanın öğrencilerin staj yapmalarına ve istihdamına önemli ölçüde katkı sağladığını ifade eden Saatçioğlu, "Staj için yer bulamamış öğrenciler için köprü oluyor, kendi otellerimizde istihdam sağlıyoruz." dedi.



Saatçioğlu, bu şekilde öğrencilerin üniversite hayatlarında sektörü yakından tanıdıklarını ve kendilerine bir yol haritası çizdiklerini belirterek, "Öğrenciler mezun olduktan sonra sektöre girdiklerinde daha çabuk uyum sağlayabiliyor ve sahaya daha hakim oluyor." ifadesini kullandı.



- "Mısır'da, ABD'de çok sayıda başarılı yöneticimiz var"



Üniversitelere gittiklerinde başarılı yöneticileri de anlatarak öğrencilere bir rol model oluşturduklarını ifade eden Saatçioğlu, sektörde başarılı yöneticilerin yetiştiğini ve yurt dışında da önemli otellerde hizmet vermeye başladığını kaydetti.



Özellikle Antalya'nın güzel bir örnek olduğuna işaret eden Saatçioğlu, sözlerini şöyle tamamladı:



"Antalya'daki turizmciler, özellikle genel müdürler ve koordinatörler know-how'u (bir işin nasıl yapılacağını) çok güzel bir şekilde öğrenmişler ve hayata geçirebiliyorlar. Hiçbir zaman yorulmuyoruz. Dünyada ve özellikle Avrupa'da Alman genel müdürler çok tercih ediliyor çünkü çok analitik düşünüyorlar ama son yıllarda Türkler Almanları aratmıyor. Özellikle Mısır çok güzel örnek, Mısır'da çok yönetici arkadaşımız var, şu anda orada genel müdür veya koordinatör olarak görev yapıyorlar. Sadece Mısır'da değil, ABD gibi diğer ülkelerde de başarılı yöneticilerimiz var çünkü tercih ediliyorlar. Artık profesyonel yönetici ihraç etmeye başladık."







