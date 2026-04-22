        Antalya Haberleri Turizmde yeni trend "pati dostu turistik seyahatler"

        Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, pati dostları olan turistik seyahatlerinde dünyada 2,5 milyar dolarlık turizm potansiyeli olduğunu belirterek, "Bunun çok kısa bir sürede iki katına kadar çıkacağı düşünülüyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2026 - 19:02 Güncelleme:
        Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, pati dostları olan turistik seyahatlerinde dünyada 2,5 milyar dolarlık turizm potansiyeli olduğunu belirterek, "Bunun çok kısa bir sürede iki katına kadar çıkacağı düşünülüyor." dedi.

        AKTOB'un aylık geleneksel buluşması Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda, turizm verileri ele alındı, sektörün sorunları değerlendirildi.

        AKTOB Başkanı Kavaloğlu, yaptığı konuşmada, toplantılarına 1350 misafirin katıldığını, önemli konuları ele aldıklarını söyledi.

        Orta Doğu'daki savaşın farklı bir algısının oluştuğunu dile getiren Kavaloğlu, "Sanki Türkiye, bu savaş destinasyonunun içerisindeymiş gibi algıyla maalesef olumsuz hava yaratılıyor. Bu da Avrupalı turisti 'Bekle gör' durumuna düşürdü. Biz de buna elimizden geldiği kadarıyla tüm paydaşlarımızla birlikte devletimizin, Turizm Geliştirme Ajansının desteğiyle buna bir karşılık vermeye çalışıyoruz." dedi.

        Kavaloğlu, tatil için gelen turistlerin çok olumlu ve mutlu şekilde kendi ülkelerine dönmelerinin önemine işaret ederek, her turistin birer turizm elçisi olduğuna dikkati çekti.

        Birçok yabancı paydaşın da Türkiye'nin turizmdeki başarısına övgü dolu sözler sarf ettiğini anlatan Kavaloğlu, ülkede yaratılmaya çalışılan algıyı Avrupalı turistle paydaşlarla kırabileceklerini kaydetti.

        Sektörün finansal anlamda desteğe ihtiyacı olduğunu, bir iki aylığına KDV indirimi beklentisi içinde olduklarını ifade eden Kavaloğlu, şöyle devam etti:

        "Her dönem ciddi anlamda yeni turizmle ilgili bilgi paylaşıyoruz. Daha önce spor turizmiyle, bisiklet, astronomi, astroloji turizmiyle ilgili çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bugünkü konumuz da evcil hayvan dostu olan otellerin pati dostları olan turistik seyahatleriydi. 2,5 milyar dolarlık turizm potansiyeli var. Bunun çok kısa bir sürede iki katına kadar çıkacağı düşünülüyor. Özellikle Amerika'da hayvan severlerin yüzde 78'i kendi hayvanlarını çocukları gibi görüyorlar ve onlarla birlikte tatil yapmayı tercih ediyorlar. Bu da hem Avrupa'da hem ülkemizde aynı şekilde. Dolayısıyla hayvan dostu otellere ciddi talep olduğunu gördük. Onun için de toplantımızda bu konuyu işledik."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

