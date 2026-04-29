        Turizmde yöneticilere "Motivasyon, Bağlılık ve Gelecek" programı düzenlendi

        Turizmde yöneticilere "Motivasyon, Bağlılık ve Gelecek" programı düzenlendi

        Antalya'da turizmdeki yöneticilere yönelik "Turizmde İnsan Hikayesi: Motivasyon, Bağlılık ve Gelecek" konulu program düzenlendi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2026 - 15:15 Güncelleme:
        Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) ve Lara Turizm Yatırımcıları Birliği (LATUYAB) işbirliğinde gerçekleştirilen program, Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde yapıldı.

        POYD ve LATUYAB Başkanı Hakan Saatçioğlu, AA muhabirine, sektördeki sorunları değerlendirmek ve çözüm önerileri oluşturmak amacıyla bu tür toplantıları organize ettiklerini söyledi.

        Sektörde zaman zaman davranışsal alanlarda sıkıntılar yaşandığını ifade eden Saatçioğlu, turizmin başarısının merkezinde insan bulunduğunu ve insan ilişkilerinin son derece önemli olduğunu kaydetti.

        Çalışan mutlu olduğu takdirde misafirine de daha iyi hizmet edeceğine işaret eden Saatçioğlu, "İnsana insanla hizmet verilen bir sektörüz. O insanlara eğer düzgün bir şekilde davranmazsak, onlar da bir şekilde misafirlerimize düzgün davranmayacak. Hepimiz aynı bir teknedeyiz ve o insanlara bizim ihtiyacımız var." dedi.

        Programda, "işyerinde psikolojik taciz farkındalığı", "kadının sektördeki yeri", "yönetici yaklaşımı ve çalışanı elde tutma gücü", "turizm sektöründe yeni nesil eğitim içerikleri ve motivasyona katkısı", "değişen beklentiler, dönüşen sektör", "yeni kuşak ve turizmin geleceği" konularında sunum yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
        Özel üniversitede taciz, mobbing ve "Maşallah hocam" dayatması iddiası!
        Özel üniversitede taciz, mobbing ve "Maşallah hocam" dayatması iddiası!
        Instagram ve Facebook'a kural ihlali suçlaması
        Instagram ve Facebook'a kural ihlali suçlaması
        Kadın avukatı öldürmüştü! Cinayetin ayrıntıları çıktı!
        Kadın avukatı öldürmüştü! Cinayetin ayrıntıları çıktı!
        Hurda topluyordu... Tam 128 parça... Çöplükten hazine çıktı!
        Hurda topluyordu... Tam 128 parça... Çöplükten hazine çıktı!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Hastane personeli neden serbest kaldı?
        Hastane personeli neden serbest kaldı?
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        Trump'tan İran'a: Yakında akıllanmaları gerek
        Trump'tan İran'a: Yakında akıllanmaları gerek
        "Türkiye'nin kritik minerallerde potansiyeli muazzam"
        "Türkiye'nin kritik minerallerde potansiyeli muazzam"
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist bu yıl devreye alınacak
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist bu yıl devreye alınacak
        Forvete 'yerli' hamlesi!
        Forvete 'yerli' hamlesi!
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        300 parçaya ayrılmış! Caminin duvar boşluğunda bulundu
        300 parçaya ayrılmış! Caminin duvar boşluğunda bulundu
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        "Kendime araba aldım"
        "Kendime araba aldım"
        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu
        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu

        Benzer Haberler

        İkiz plakalarla ilçeleri gezip evlerden hırsızlık yaptılar, 11'incisinde ya...
        İkiz plakalarla ilçeleri gezip evlerden hırsızlık yaptılar, 11'incisinde ya...
        Akdeniz Üniversitesi logolu ürünler mağazası açıldı
        Akdeniz Üniversitesi logolu ürünler mağazası açıldı
        Alanya'da horoz dövüşüne jandarma baskını: 11 kişiye 143 bin TL ceza
        Alanya'da horoz dövüşüne jandarma baskını: 11 kişiye 143 bin TL ceza
        İsa Tarhan, Milas Orman İşletme Müdürlüğü görevine atandı
        İsa Tarhan, Milas Orman İşletme Müdürlüğü görevine atandı
        Antalya Gelişim Spor Kulübü, U14 Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldu
        Antalya Gelişim Spor Kulübü, U14 Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldu
        Alanya'da diyanet personeline arama kurtarma eğitimi
        Alanya'da diyanet personeline arama kurtarma eğitimi