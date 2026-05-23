Turizmdeki tatil hareketliliğinin bayram sonrası da sürmesi bekleniyor

AYŞE YILDIZ - Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, 19 Mayıs itibarıyla başlayan turizmdeki tatil hareketliliğinin haziranın ilk haftasına kadar sürmesini beklediklerini söyledi.



Kavaloğlu, AA muhabirine, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasının kendileri için önemli olduğunu belirtti.



Kurban Bayramı ile Hristiyanların Pfingsten (Hamsin Yortusu) bayramının aynı zamana denk gelmesinin Avrupa'daki Türkler için de önemli olduğuna dikkati çeken Kavaloğlu, şöyle konuştu:



"Kurban Bayramı döneminin iyi geçeceği, bize moral olacağı bir döneme girdik. Dokuz günlük tatilin erkenden açıklanması bizim için çok büyük avantaj oldu. Hristiyanların Yortu bayramı tatilinin tam da bu döneme denk gelmesi Kurban Bayramı tatilinin özellikle Avrupa'da yaşayan Türkler tarafından da tercih edilmesine sebep oldu. Haziranın birinci haftasına kadar yoğun bir dönem yaşayacağız gibi gözüküyor. Sonra arada okul tatillerinin başlamasına kadar iki, üç haftalık boşluğumuz olacak. Daha sonra da haziranın son haftası itibarıyla yüksek sezon başlamış olacak."



- "Otellerde dolu dolu programlar hazırladık"



Kavaloğlu, bazı misafirlerin bayram tatillerini 19 Mayıs ile birleştirdiğini vurgulayarak, sektördeki turizm hareketliliğinin başladığını kaydetti.



Özellikle ailelerin tatile araçlarıyla gelmeyi tercih ettiğine değinen Kavaloğlu, misafirlere dikkatli araç kullanmaları tavsiyesinde bulundu.



Kavaloğlu, otellerin iç pazara yönelik de dolu dolu programlar hazırladığını belirterek, tatilcilerin hem eğlenmesi hem dinlenmesi hem de güzel vakit geçirmesi için hummalı hazırlık aşamasından geçtiklerini dile getirdi.



Tatil döneminin güzel geçeceğini anlatan Kavaloğlu, Antalya'nın turizmde önemli bir destinasyon olduğunu ve farklı tatil imkanları sunduğunu sözlerine ekledi.

