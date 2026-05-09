        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Türk dünyası temsilcileri Antalya Valisi Hulusi Şahin'i ziyaret etti

        Türk dünyası temsilcileri Antalya Valisi Hulusi Şahin'i ziyaret etti

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, Türk dünyası temsilcilerini makamında ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2026 - 15:39 Güncelleme:
        Vali Şahin, Türk Dünyası Antalya Dayanışma Birliği Başkanı Abdullah Uysal öncülüğünde Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Irak, Tatar, Ahıska, Balkan ve Uygur Türklerini içine alan Türk dünyası temsilcilerini kabul etti.

        Ziyarette, Türk dünyasına ilişkin güncel gelişmeler ve Türk dünyasının kentteki çalışmaları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

        Şahin, Türk dünyası temsilcileriyle sohbet ederek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Vali Şahin, ziyaretteki konuşmasında, Türklerin farklı coğrafyalarda olsa da kadim bir medeniyetin temsilcileri olduğunu söyledi.

        Türklerin bulundukları coğrafyalarda iz ve eserler bırakıp, varlığını hissettirmiş büyük bir millet olduğunu belirten Şahin, "Hepimizin geldiği yer ana yurdumuz olan Türkistan'dır. Türk dünyası büyük bir dünya, ağacın dalları gibiyiz. Kimi dalı Türkistan'da, kimi dalı Balkanlar'da, büyük gövdelerinden biri Anadolu'da." dedi.

        Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği Başkanı Kürşat Çavuşoğlu da valiliğe yakın ilgi ve misafirperverliği dolayısıyla teşekkür etti.

        Kerkük Zindanı türküsünün sıradan bir türkü olmadığını belirten Çavuşoğlu, "Kerkük Türkmenlerinin yaşadığı büyük acıyı, zulmü ve haksızlığı anlatan bir ağıttır. Valimiz yaklaşımıyla Antalya'daki Irak Türkmenlerine hep moral ve destek verirdi, kendisine minnettarız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Damadını vuran kayınvalide alkışlarla karşılandı
