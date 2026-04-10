Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü Serik'te kutlandı

Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Serik'te tören düzenlendi.





Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.



Törene, Serik Kaymakamı Cemal Şahin, Belediye Başkanı Kadir Kumbul, Serik Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Kaan Özel, İlçe Emniyet Müdürü Harun Mere, Kurum Müdürleri, STK Temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve polisler katıldı.





Törenin ardından ilçede Cumhuriyet meydanı





Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 181. Yıldönümü ve Polis haftası dolasıyla Serik ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.



Törenin ardından Merkez camiinde şehitler için mevlit okutuldu.

