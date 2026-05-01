Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Antalya Haberleri Turkish Airlines Open 2026 Golf Turnuvası'nda ikinci gün sona erdi

        Turkish Airlines Open 2026 Golf Turnuvası'nda ikinci gün sona erdi

        DP World Tour takviminde yer alan ve DP Dünya Turu Asya Serisi kapsamında Antalya'da organize edilen Turkish Airlines Open 2026 Golf Turnuvası ikinci gün yarışmaları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2026 - 20:14 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum National Golf Kulübü sahasında gerçekleştirilen turnuvaya 32 ülkeden 4'ü Türk 156 sporcu katıldı.

        Gün sonunda ilk 65'e giren golfçüler, son iki gün final grubunda mücadele etmeye hak kazandı.

        Turnuvanın ikinci gününü İtalyan Gregorio De Leo 137 vuruş (-7) skorla birinci olarak tamamlarken, İspanyol Alejandro Del Rey, Yeni Zellandalı Kazuma Kobori, İngiliz Sam Bairstow, İsveçli Jens Dantorp 138 vuruş (-6) skorla ikinciliği paylaştılar.

        Türk golfçülerden Leon Açıkalın 149 vuruş (+5) skorla 118'nci, Taner Yamaç ve İbrahim Tarık Aslan 155 vuruş (+11) skorla 147'nci, ve Mutlu Güner 157 vuruşla (+13) skorla 152'nci olarak tamamlayarak turnuvaya veda etti.

        2 milyon 750 bin dolar para ödülünün dağıtılacağı turnuvada şampiyon olan golfçü, 467 bin doların da sahibi olacak.

        Turnuva, 3 Mayıs Pazar günü sona erecek.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

