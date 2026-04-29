"Turkish Airlines Open 2026", ikinci Pro-Am Golf Turnuvası ile devam ediyor

DP World Tour takviminde yer alan ve DP Dünya Turu Asya Serisi kapsamında Antalya’da organize edilen "Turkish Airlines Open 2026" golf turnuvası, ikinci Pro-Am Golf Turnuvası ile sürüyor.



Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Regnum National Golf Kulübü sahasında gerçekleştirilen turnuvada, 40 profesyonel ve 60 amatör golfçü mücadele ediyor.



Turnuvada profesyonel oyuncular 9'ar, amatör golfçüler ise 18'er çukurda oynuyor.



Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Regnum Carya Onursal Başkanı Fikret Öztürk, BETUYAP Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özdoğan, Türkiye Golf Federasyonunun yönetim kurulu üyeleri Murat Karaduman, Ali Özdoğan, Anıl Tetik, Mehmet Evyap ile Türkiye Golf Federasyonu Genel Sekreteri İhsan Gencay Asan, iş insanları Yasin Akkanat ve Mehmet Aygün de turnuvaya katıldı.









- Turkish Airlines Open yarın başlıyor



Turkish Airlines Open 2026, yarın başlayacak. 3 Mayıs'a kadar sürecek turnuvada başta 2018 Britanya açık şampiyonu Francesco Molinari olmak üzere birçok yıldız oyuncu sahaya çıkacak.



156 golfçünün mücadelesine sahne olacak turnuva öncesi yapılan Pro-Am Turnuvası'nda 72 amatör golfçü, profesyonellerle sahaya çıkma şansını yakaladı.

