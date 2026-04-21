        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Türkiye Psikiyatri Derneğinin kongresi Antalya'da başladı

        Türkiye Psikiyatri Derneği 4. Uluslararası ve 28. Ulusal Klinik Eğitim Sempozyumu, Antalya'nın Serik ilçesinde başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2026 - 17:40 Güncelleme:
        Derneğin Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkanı Prof. Dr. Selçuk Candansayar, Belek Turizm Merkezi'nde düzenledikleri basın toplantısında, 30. yılını dolduran derneğe 7 bin psikiyatrın üye olduğunu söyledi.


        Düzenledikleri ulusal ve uluslararası kongrelerin önemine işaret eden Candansayar, kongrede sağlıktan kadına, okullardan eve hayatın her alanındaki şiddet olaylarını masaya yatırdıklarını söyledi.

        Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nalan Kalkan Oğuzhanoğlu, bilimsel program kapsamında 14 kurs, 4 çalışma grubu, 30 panel ve 10 uzmanla buluşma oturumu gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Programda 6 konferans, 4 oturum ve 1 forum ile 82 sözlü bildiri, 46 poster bildirisi, 162 konuşmacı ve 441 katılımcının yer aldığını anlatan Oğuzhanoğlu, Almanya, İngiltere, İtalya ve Hollanda'dan 6 yabancı konuşmacının kongreye bilimsel katkı sunduğunu ifade etti.

        Merkez Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Gülin Özdamar Ünal da şiddetin görünür hale gelmesinin ve normalleşmesinin özellikle çocuklar ve gençler üzerinde olumsuz etkiler yarattığını dile getirdi.

        Bu sürecin hem başkalarına yönelik saldırgan davranışları hem de bireyin kendine yönelen yıkıcı eğilimlerini, özellikle intihar düşüncesi ve girişimlerini artırabildiğine değinen Ünal, toplumda şiddet ikliminin azaltılması, güven duygusunun yeniden tesis edilmesinin önemini vurguladı.


        Derneğin Genel Sekreteri Dr. Gülsüm Zuhal Kamış, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin yıllardır çözülemediğini belirterek, acil servisler başta olmak üzere tüm sağlık birimlerinin tıbben acil ve gerekli hizmetlerin sunulduğu alanlar haline getirilmesi gerektiğini kaydetti.


        Derneğin Saymanı Dr. Hayriye Mihrimah Öztürk, dünya genelinde her üç kadından en az birinin yaşamı boyunca fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kaldığını, salgın ve küresel krizlerle bu oranların arttığını söyledi.

        Derneğin Örgütlenme Sekreteri Uzm. Dr. Ali Gökhan Eşim ise her bireyin, güvenli, kapsayıcı ve bilimsel temelli sağlık hizmetine eşit erişim hakkı olduğunu vurguladı.

        - "Şiddette medyanın dili önemli"


        Eğitim Sekreteri Dr. Şahabettin Çetin de şiddetin yalnızca bireysel eylem ya da anlık bir kriz değil, bireysel, toplumsal, ekonomik, politik ve kültürel boyutları bulunan çok etkenli bir halk sağlığı sorunu olduğunu ifade etti.

        Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre, şiddetle ilişkili nedenlerle her yıl 1 milyondan fazla insanın öldüğünü vurgulayan Çetin, şiddeti yalnızca bir haber olarak değil, önlenmesi gereken ve toplumun bütününü ilgilendiren mesele olarak ele almak gerektiğini kaydetti.

        Medya dilinin önemine dikkati çeken Çetin, "Sansasyonel anlatım, olayı dramatize eden başlıklar, failin yaşam öyküsünü öne çıkaran haberler taklit riskini artırabilmektedir." diye konuştu.

        Türkiye Psikiyatri Derneği Asistan Hekimlik Sekreteri Dr. Nur Temizkan ise giderek yaygınlaşan ve çoğu zaman görünmez kalan "dijital şiddet"e dikkati çekmek istediğini söyledi.

        Dijital şiddetin yalnızca teknolojik bir sorun değil, toplumsal, psikolojik ve sistematik katmanları olan çok boyutlu kriz olduğunu dile getiren Temizkan, "Ayrıca dijital şiddet, bireysel psikopatolojiden ziyade politik, sosyolojik ve kültürel unsurların bir sonucu. Dijital şiddet dediğimizde, internet, sosyal medya, akıllı telefonlar gibi araçlar üzerinden gerçekleştirilen her türlü taciz, tehdit, aşağılama, şantaj ve kontrol davranışını kastediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: İran'a abluka başarılı oldu
        Trump: İran'a abluka başarılı oldu
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Bugün Ne Oldu? 21 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 21 Nisan 2026'nın haberleri
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        İstanbul'a orta kuvvette yağış geliyor! 1 gün sürecek!
        İstanbul'a orta kuvvette yağış geliyor! 1 gün sürecek!
        Tartışığı eşini öldürdü
        Tartışığı eşini öldürdü
        Firari Umut Altaş'a kırmızı bülten çıkarıldı!
        Firari Umut Altaş'a kırmızı bülten çıkarıldı!
        Eski Vali Sonel'e tutuklama talebi
        Eski Vali Sonel'e tutuklama talebi
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        "Yeni dünyaya adapte olan işlere sahip olmak istiyoruz"
        "Yeni dünyaya adapte olan işlere sahip olmak istiyoruz"
        Carlson Trump'a destek verdiği için özür diledi
        Carlson Trump'a destek verdiği için özür diledi
        Birleşik Krallık'ta 2008'den sonra doğanlar için sigara yasağı kabul edildi
        Birleşik Krallık'ta 2008'den sonra doğanlar için sigara yasağı kabul edildi
        Telefonlarda değişen batarya zorunlu olacak!
        Telefonlarda değişen batarya zorunlu olacak!
        Gıdada büyük yanılgılar! Gıda hurafeleri avcısı yapılan hataları anlattı
        Gıdada büyük yanılgılar! Gıda hurafeleri avcısı yapılan hataları anlattı
        Işın'dan İrem'e destek
        Işın'dan İrem'e destek
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Ayrılık iddiası
        Ayrılık iddiası
        Sörloth'ta dev rakip!
        Sörloth'ta dev rakip!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kupada derbi rotasyonu!
        Kupada derbi rotasyonu!

        Benzer Haberler

        Antalya'da kayıp zabıtanın arandığı ırmaktan ikinci günde de sonuç alınamad...
        Antalya'da kayıp zabıtanın arandığı ırmaktan ikinci günde de sonuç alınamad...
        Başsavcılıktan 'belediye başkanının evine ateş açıldı' iddialarına ilişkin...
        Başsavcılıktan 'belediye başkanının evine ateş açıldı' iddialarına ilişkin...
        Antalya'da 2. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Antalya'da 2. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Antalya'da 192 milyar TL'lik 458 proje yürütülüyor
        Antalya'da 192 milyar TL'lik 458 proje yürütülüyor
        ALKÜ, yeşil enerjide Türkiye'nin ilk üniversitesi oldu
        ALKÜ, yeşil enerjide Türkiye'nin ilk üniversitesi oldu
        Başsavcılıktan 'belediye başkanının evine ateş açıldı' iddialarına ilişkin...
        Başsavcılıktan 'belediye başkanının evine ateş açıldı' iddialarına ilişkin...