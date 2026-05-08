        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Türkiye'den 35 ülkeye Anneler Günü için 80 milyon dal çiçek

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türkiye'den 35 ülkeye Anneler Günü dolayısıyla 80 milyon dal çiçek gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2026 - 11:45 Güncelleme:
        Çiçek sektörü, hafta sonu kutlanacak Anneler Günü dolayısıyla yoğun bir süreç yaşadı. Seralardan toplanan çiçekler, özenle paketlenerek yurt dışına ve iç pazar için mezatlara gönderildi.

        Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, AA muhabirine, sektör olarak verimli bir yıl geçirdiklerini söyledi.

        Anneler Günü'nün kendileri için yoğun geçen özel günlerden biri olduğunu belirten Yılmaz, "Bu yıl geçen yıla göre siparişlerde artış oldu. Avrupa'nın değişik ülkelerine 80 milyon dal çiçek gönderdik. Parasal değeri de 12 milyon dolar civarında." dedi.

        - En fazla karanfil ihraç edildi

        İhracatın geçen yıla göre yüzde 30'a yakın artış gösterdiğine işaret eden Yılmaz, bu yıl Avrupa başta olmak üzere 35 ülkeye çiçek gönderdiklerini bildirdi.

        Yılmaz, Anneler Günü'nde daha çok pembe tonlardaki çiçeklerin talep gördüğünü vurgulayarak, şöyle konuştu:

        "Pastel renklerin ön plana çıktığı özel bir gün. Kırmızıya diğer günlerde olduğu gibi çok fazla talep gelmedi, özellikle pembe, koyu pembe, mor çiçekler sipariş edildi. Ülke olarak en büyük ihracat kalemimiz karanfil. En fazla karanfil gönderdik. Karanfilin dışında hüsnüyusuf da son yıllarda en çok ihracat yaptığımız çiçek oldu. Bunun dışında gerbera, lilyum gibi 50'ye yakın çeşit çiçek gönderdik."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
