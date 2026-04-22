        Türkiye'nin Sıfır Atık Hareketi küresel marka haline geldi

        Türkiye'nin Sıfır Atık Hareketi küresel marka haline geldi

        AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan Sıfır Atık Hareketi'nin dünyada 193 ülkede karşılık bulan küresel bir harekete dönüştüğünü belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2026 - 13:23 Güncelleme:
        Ağırbaş, AA muhabirine, Türkiye'nin su havzalarını, yeşilini ve doğasını korumak için sürekli sahada olduklarını söyledi.

        Ülke genelinde Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları düzenlediklerini dile getiren Ağırbaş, çalıştaylarla illerin kılcal damarlarına inerek problemlerin görüldüğünü ve valilerin başkanlığında İl Sıfır Atık Koordinasyon Kurulu oluşturulduğunu kaydetti.

        Koordinasyon kurulları sayesinde o şehirdeki çevre, sıfır atık ve iklimle alakalı sorunların çözümünün koordineli şekilde takipçisi olunduğunu anlatan Ağırbaş, 29 Nisan'da Siirt'te final sonuç çalıştayını gerçekleştireceklerini ifade etti.

        Ağırbaş, hemen hemen her gün Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgesinde, farklı çalışmalarla insanlarla buluştuklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Sayın Emine Erdoğan tarafından 2017'de başlatılan Sıfır Atık Hareketi 8 yılı aştı ve artık dünyanın 193 ülkesinde karşılık bulan muazzam küresel bir harekete dönüştü. Yakın zamanda Kenya'da gecekondu mahallesini ziyaret ettim ve 1 milyondan fazla insanın yaşadığı gecekondu mahallesinde bile Sayın Emine Erdoğan'ın, Türkiye'nin yaptığı çalışmalara insanlar övgüyle atıfta bulundu. Cumhurbaşkanımızın güçlü vizyonu ve liderliği var. Dünyanın çok farklı bölgelerinde o vizyonu, o liderliği görebiliyoruz."

        - "Vatandaşlarımızla el ele, omuz omuza çalışmak istiyoruz"

        Aynı zamanda Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31) Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu da olan Ağırbaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum liderliğinde COP31'e ilişkin de önemli çalışmalar yapacaklarını anlattı.

        COP31 sürecini ve Sıfır Atık Hareketi'ni daha ileriye taşıyacaklarını belirten Ağırbaş, bu bağlamda COP31 Dijital Koordinasyon Merkezi'ni hayata geçirdiklerini, çevre ve iklime dair fikri, önerisi olanların bu merkez aracılığıyla kendilerine ulaşabileceğini söyledi.

        Bunun bir halk hareketi olduğunu dile getiren Ağırbaş, "Vatandaşlarımızla el ele, omuz omuza çalışmak istiyoruz. COP31 Dijital Koordinasyon Merkezi şu an yayında bir web sitesi. İnsanlar COP31 sürecinde partner olabiliyor, fikirlerini paylaşabiliyor. Arkadaşlarımız ilgili formu dolduran kişiye veya kuruma ulaşıyor. Onunla bir toplantı planlıyor, onu dinliyor ve proje şayet uygulanabilirse, projeyle alakalı harekete geçiyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        Tahran'da "füzeler eşliğinde" protesto
        ABD'den öğrencilere vize uyarısı
        Lübnan'ın İsrail saldırganlığı karşısında zor seçenekleri
        Trump ateşkesi uzattı, İran ne dedi?
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Kan donduran torun dehşetine rekor ceza
        Ondan geriye sadece görüntüler kaldı...
        Görsel tasarımında yeni dönem!
        Kaza kırıma uğrayan helikopterde inceleme sürüyor
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Onursal Adıgüzel dahil 19 kişi tutuklandı
        Kapak kızları
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        "Fenerbahçe'nin ruhunu almışlar!"
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Beşiktaş'ın kupada konuğu Alanyaspor!
        "Şarkımız 19 Mayıs'ta çıkacak"

