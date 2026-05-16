        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Uluslararası ve Ulusal Atlı Dayanıklılık Yarışmaları, Antalya'da başladı

        Uluslararası ve Ulusal Atlı Dayanıklılık Yarışmaları, Antalya'da başladı

        Uluslararası ve Ulusal Atlı Dayanıklılık Yarışmaları, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde başladı.

        Giriş: 16.05.2026 - 15:48
        Uluslararası ve Ulusal Atlı Dayanıklılık Yarışmaları, Antalya'da başladı

        Uluslararası ve Ulusal Atlı Dayanıklılık Yarışmaları, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde başladı.

        Türkiye Binicilik Federasyonunun faaliyet programında yer alan organizasyon, Orfe Atlı Spor Kulübünün ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

        Yarış parkurunun Korkuteli karayoluna çıkan kısmında görev alan polis ekipleri, atların geçişleri sırasında yolu gidiş ve geliş yönünde kısa sürelerle trafiğe kapattı.

        Yarışmaların su molalarında ise atların yıkanması da ilginç görüntü oluşturdu.

        Türkiye Binicilik Federasyonu Başkan Vekili Volkan Çapur, AA muhabirine, uluslararası yarışmaya 20, ulusal yarışmaya 23 atın katılımının sağlandığını söyledi.

        Atlı dayanıklılık branşını, uzun mesafelerde atın sağlığını koruyup, iyi performans sergileme sanatı olarak nitelendiren Çapur, "Bu yarışmalarda atın sağlığı ön planda tutularak, 100 kilometre ila 120 kilometre hangi mesafe koşuluyorsa, parkurun sağlıklı bir şekilde tamamlanması amaçlanmaktadır." dedi.

        Orfe Atlı Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Gül Uysal da uluslararası ve ulusal yarışmalara ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

        Uysal, ülke için kıymetli olan söz konusu yarışmaların kendilerini de ev sahipliğinden dolayı ayrıca gururlandırdığını kaydetti.

        Yarışmalar yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

