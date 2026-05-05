Üniversite öğrencilerinden Alanya sahilinde çevre temizliği etkinliği

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akseki Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı öğrencileri, Öğretim Görevlisi Dr. Mehmet Nas'ın yürüttüğü "Gönüllülük Çalışmaları" dersi kapsamında sahilde temizlik yaptı.



Etkinlik, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akseki Meslek Yüksekokulu, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Antalya Şubesi Akseki Temsilciliği ile Alanya Gençlik Merkezi iş birliğinde düzenlendi. Öğrenciler, gönüllülük bilincinin geliştirilmesi, çevre duyarlılığının artırılması ve toplumsal sorumluluğun güçlendirilmesi amacıyla atık topladı.



Alanya Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Eşref Sarı, gençlerin çevreye karşı duyarlı bireyler olarak yetişmesi adına bu tür faaliyetleri önemsediklerini belirterek, kurumlararası işbirliğiyle daha geniş kitlelere ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi.



Nas ise ders kapsamında öğrencilerin teorik bilgiyi sahada uygulama fırsatı bulduğunu belirtti.



Gönüllülük Çalışmaları dersiyle öğrencilerin toplumsal konulara duyarlılığını artırmayı amaçladıklarını ifade eden Nas, "Bu etkinlik, öğrencilerimizin hem çevre bilinci kazanmasına hem de sosyal sorumluluk duygusunun gelişmesine katkı sağladı." dedi.



Türkiye Yeşilay Cemiyeti Antalya Şubesi Akseki Temsilciliği Genç Yeşilay Okul Temsilcisi Songül Kaya da gönüllülük faaliyetlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini, sağlıklı ve temiz bir çevre için çalışmaları sürdürdüklerini vurguladı.



