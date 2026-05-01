Uzmanından "stres kansere yol açarken, motivasyon hastalığın tedavisini kolaylaştırıyor" uyarısı

AYŞE YILDIZ - Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Nuri Karadurmuş, stres kaynaklı etkenlerin kanserin vücuda daha kolay yerleşmesine neden olduğunu, motivasyonun ise tedavi sürecine olumlu katkı sunduğunu söyledi.



Aynı zamanda "13. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi"nin başkanı olan Karadurmuş, derneklerinin kongresi için geldiği Antalya'da AA muhabirine, dünyada her yıl 2,5 milyon insanın kanser tanısı aldığını ifade etti.



Türkiye'de de yılda 250 bin yeni kanser tanısının konulduğunu belirten Karadurmuş, "25 bin insan da kansere bağlı hayatını kaybediyor. Tedavi seçenekleri olarak kemoterapiler ezeli ve ebedi dostlar." dedi.



Karadurmuş, immünoterapilerin, akıllı ilaçların yani hedefleyici ajanların ve "konjügat" denilen kemoterapi artı akıllı ilaçların aynı bünyede buluştuğu tedavilerin kanser tedavisini güçlü kıldığını, hastaların yaşam kalitesini bozmadan ömürlerini son derece uzattığını kaydetti.



Kansere yakalanmada çevresel faktörler kadar stresin de önemine işaret eden Karadurmuş, şöyle devam etti:



"'Stres yaşadım, yakınımı kaybettim, üzüntü sonrasında kanser oldum.' diyenler oluyor. Evet, bu bir bardağın doluşu gibidir. Ailesel özellikler yani aileden gelen genetik çok önemlidir. Çevresel faktörler, sigara içimi, fiziksel aktivitenin olmaması, yaşam kalitesinin desteklenememesi önemli sorunlardır. Moral, motivasyon kişinin sağlığını direkt etkileyici faktördür çünkü morali, motivasyonu iyi olmayan kişide stres, kortizon vardır."



- "Stres, kanserin vücuda daha kolay yerleşmesine neden olacaktır"



Prof. Dr. Karadurmuş, fiziksel aktivitenin olmamasının, obezitenin, uykusuzluğun, iyi beslenmemenin vücut direncinin düşmesine neden olduğunu anlatarak, stresin tüm bunların kanserin vücuda daha kolay yerleşmesine neden olacağını dile getirdi.



Kanser tedavisine de değinen Karadurmuş, "Moral, motivasyon kanser tedavisinde de çok önemli. Kanser tedavisi uzun bir maraton. Bu maratonda tedaviye bağlı yan etkiler, kilo kaybı, saç dökülmesi, bulantı gibi etkiler olacaktır. Morali, motivasyonu iyi olan hastalarımız bu süreci çok daha iyi atlatıyor." diye konuştu.





Karadurmuş, kanser tedavisi sürecinin geçici olduğunu, gelecekteki sağlıkları için kanseri yenmesi gerektiğini bilen hastaların moral, motivasyonla bu süreçte daha güçlü adımlar attığını ifade etti.



Kanser tedavisinde immünoterapilerin artık Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılandığını anlatan Karadurmuş, 5 farklı immünoterapi ilacının 25 kanser türünde geri ödemeye alındığını söyledi.



Prof. Dr. Karadurmuş, bu terapilerin akciğerden melanoma, böbrekten kalın bağırsağa, idrar kesesinden safra kesesine, mide, yemek borusu, baş boyun kanserlerine kadar geniş kapsamı olduğunu belirtti.



İmmünoterapilerin son derece etkin tedaviler olduğunu bildiren Karadurmuş, bu terapilerin kanserde hem yaşam kalitesini bozmadan etkin olduğunu hem de yaşam süresini şifayla sonuçlandırabilecek derecede başarılı olduğunu sözlerine ekledi.

