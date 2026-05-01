        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Uzmanından "stres kansere yol açarken, motivasyon hastalığın tedavisini kolaylaştırıyor" uyarısı

        Uzmanından "stres kansere yol açarken, motivasyon hastalığın tedavisini kolaylaştırıyor" uyarısı

        AYŞE YILDIZ - Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Nuri Karadurmuş, stres kaynaklı etkenlerin kanserin vücuda daha kolay yerleşmesine neden olduğunu, motivasyonun ise tedavi sürecine olumlu katkı sunduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Uzmanından "stres kansere yol açarken, motivasyon hastalığın tedavisini kolaylaştırıyor" uyarısı

        AYŞE YILDIZ - Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Nuri Karadurmuş, stres kaynaklı etkenlerin kanserin vücuda daha kolay yerleşmesine neden olduğunu, motivasyonun ise tedavi sürecine olumlu katkı sunduğunu söyledi.

        Aynı zamanda "13. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi"nin başkanı olan Karadurmuş, derneklerinin kongresi için geldiği Antalya'da AA muhabirine, dünyada her yıl 2,5 milyon insanın kanser tanısı aldığını ifade etti.

        Türkiye'de de yılda 250 bin yeni kanser tanısının konulduğunu belirten Karadurmuş, "25 bin insan da kansere bağlı hayatını kaybediyor. Tedavi seçenekleri olarak kemoterapiler ezeli ve ebedi dostlar." dedi.

        Karadurmuş, immünoterapilerin, akıllı ilaçların yani hedefleyici ajanların ve "konjügat" denilen kemoterapi artı akıllı ilaçların aynı bünyede buluştuğu tedavilerin kanser tedavisini güçlü kıldığını, hastaların yaşam kalitesini bozmadan ömürlerini son derece uzattığını kaydetti.

        Kansere yakalanmada çevresel faktörler kadar stresin de önemine işaret eden Karadurmuş, şöyle devam etti:

        "'Stres yaşadım, yakınımı kaybettim, üzüntü sonrasında kanser oldum.' diyenler oluyor. Evet, bu bir bardağın doluşu gibidir. Ailesel özellikler yani aileden gelen genetik çok önemlidir. Çevresel faktörler, sigara içimi, fiziksel aktivitenin olmaması, yaşam kalitesinin desteklenememesi önemli sorunlardır. Moral, motivasyon kişinin sağlığını direkt etkileyici faktördür çünkü morali, motivasyonu iyi olmayan kişide stres, kortizon vardır."

        - "Stres, kanserin vücuda daha kolay yerleşmesine neden olacaktır"

        Prof. Dr. Karadurmuş, fiziksel aktivitenin olmamasının, obezitenin, uykusuzluğun, iyi beslenmemenin vücut direncinin düşmesine neden olduğunu anlatarak, stresin tüm bunların kanserin vücuda daha kolay yerleşmesine neden olacağını dile getirdi.

        Kanser tedavisine de değinen Karadurmuş, "Moral, motivasyon kanser tedavisinde de çok önemli. Kanser tedavisi uzun bir maraton. Bu maratonda tedaviye bağlı yan etkiler, kilo kaybı, saç dökülmesi, bulantı gibi etkiler olacaktır. Morali, motivasyonu iyi olan hastalarımız bu süreci çok daha iyi atlatıyor." diye konuştu.


        Karadurmuş, kanser tedavisi sürecinin geçici olduğunu, gelecekteki sağlıkları için kanseri yenmesi gerektiğini bilen hastaların moral, motivasyonla bu süreçte daha güçlü adımlar attığını ifade etti.

        Kanser tedavisinde immünoterapilerin artık Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılandığını anlatan Karadurmuş, 5 farklı immünoterapi ilacının 25 kanser türünde geri ödemeye alındığını söyledi.

        Prof. Dr. Karadurmuş, bu terapilerin akciğerden melanoma, böbrekten kalın bağırsağa, idrar kesesinden safra kesesine, mide, yemek borusu, baş boyun kanserlerine kadar geniş kapsamı olduğunu belirtti.

        İmmünoterapilerin son derece etkin tedaviler olduğunu bildiren Karadurmuş, bu terapilerin kanserde hem yaşam kalitesini bozmadan etkin olduğunu hem de yaşam süresini şifayla sonuçlandırabilecek derecede başarılı olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump'a saldırı girişiminde yeni görüntü
        Trump'a saldırı girişiminde yeni görüntü
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        Konaklama vergisi düşürüldü
        Konaklama vergisi düşürüldü
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
        Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi!
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Beşiktaş Avrupa aşkına!
        Beşiktaş Avrupa aşkına!
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        Bu masa üç farklı ülkenin sınır kapısı!
        Bu masa üç farklı ülkenin sınır kapısı!
        1882 yılından beri inşası devam ediyor
        1882 yılından beri inşası devam ediyor
        Suç örgütüne operasyon! "Cehennem Necati'nin" el konulan mal varlığı belli oldu!
        Suç örgütüne operasyon! "Cehennem Necati'nin" el konulan mal varlığı belli oldu!
        Bandırma'da yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 30 yaralı
        Bandırma'da yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 30 yaralı
        Kız çocuklarına cinsel taciz... Sabıkalı sapık bakkal!
        Kız çocuklarına cinsel taciz... Sabıkalı sapık bakkal!
        "Sevgilim değil, arkadaşım"
        "Sevgilim değil, arkadaşım"
        Tartıştığı 2 kadını öldürmüştü... Katilden haber var!
        Tartıştığı 2 kadını öldürmüştü... Katilden haber var!
        "Yemek yapmadı" diye döverek öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        "Yemek yapmadı" diye döverek öldürmüştü! Cezası belli oldu!

        Hıdırellez dilekleri Akdeniz'e bırakılacak
        Hıdırellez dilekleri Akdeniz'e bırakılacak
        Önce anıta ardından tarihi surlara çıktı, karnı acıkınca çorbayla ikna edil...
        Önce anıta ardından tarihi surlara çıktı, karnı acıkınca çorbayla ikna edil...
        'Dur' tabelasına uymadı kazaya neden oldu: 1 yaralı
        'Dur' tabelasına uymadı kazaya neden oldu: 1 yaralı
        Antalya'da bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Antalya'da bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Seyir halindeki otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı
        Seyir halindeki otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı
        Yola kaçan futbol topu kazaya neden oldu: 1 yaralı
        Yola kaçan futbol topu kazaya neden oldu: 1 yaralı