        Yeşilayspor Kulübünün milli sporcusu Ahmet Tombul'un ju jitsudaki üçüncülüğü gururlandırdı

        Yeşilayspor Kulübünün milli sporcusu Ahmet Tombul'un ju jitsudaki üçüncülüğü gururlandırdı

        Yeşilay Antalya Şube Başkanı Osman Zeki Özcan, Antalya Yeşilayspor Kulübü milli sporcusu Ahmet Tombul'un, Jujitsu Dünya Contact Şampiyonası'nda üçüncü olarak Türkiye'ye gurur yaşattığını bildirdi.

        Giriş: 23.05.2026 - 19:14 Güncelleme:
        Özcan, yaptığı açıklamada, Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilen şampiyonaya Türkiye'nin yanı sıra 28 ülkeden 362 sporcunun katıldığını anımsattı.

        Şampiyonada, Antalya Yeşilayspor Kulübü milli sporcusu Ahmet Tombul'un, kategorisinde dünya üçüncüsü olduğunu ve başarıyla gurur duyduklarını ifade eden Özcan, sporun birleştirici ve iyileştirici gücüyle bağımsızlık seferberliğini büyütmeye, gençleri sporun çatısı altında başarıyla buluşturmaya devam edeceklerini aktardı.

        Özcan, Antalya Yeşilayspor Kulübünün yalnızca bir spor kulübü olmadığını, aynı zamanda bağımlılıkla mücadelede gençlere koruyucu bir kalkan oluşturduğunu vurguladı.

        Antalya Yeşilayspor Kulübü Başkanı Mustafa Bedel ise, "Bu başarı, inancın ve düzenli mücadelenin bir sonucudur. Kulüp olarak gençlerimizin potansiyellerini en üst seviyeye çıkarmak için tüm imkanlarımızla çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

        Milli sporcuyu ve kulüp yönetimini tebrik eden Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız da organizasyon sonrası yaptığı değerlendirmede, "Uluslararası arenada bayrağımızı dalgalandıran Ahmet Tombul’u ve arkasındaki bu güçlü Yeşilay iradesini yürekten kutluyorum. Antalya, Türk sporuna nitelikli ve ahlaklı sporcular kazandırmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.


        Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulmasında sporun en etkili yöntem olduğunu kaydeden federasyon genel sekreteri ve Antalya Yeşilayspor Asbaşkanı Ömer Işık ise sporla güçlenen ve hedeflerine inanan bir gençliğin neleri başarabileceğini tüm dünyaya gösterdiklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

