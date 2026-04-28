        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Yörük kültürü Antalya'da düzenlenecek "28. Yörük Toyu" etkinlikleriyle yaşatılacak

        Yörük kültürü Antalya'da düzenlenecek "28. Yörük Toyu" etkinlikleriyle yaşatılacak

        Antalya Yörükler Derneğince, Yörük kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla 8-10 Mayıs'ta "28. Yörük Toyu" etkinliği düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2026 - 13:16 Güncelleme:
        Yörük kültürü Antalya'da düzenlenecek "28. Yörük Toyu" etkinlikleriyle yaşatılacak

        Antalya Yörükler Derneğince, Yörük kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla 8-10 Mayıs'ta "28. Yörük Toyu" etkinliği düzenlenecek.

        Dernek Başkanı Abdullah Duman, kentte bir otelde düzenlenen basın toplantısında, Yörüklüğün, Türklüğün aslı ve Türk milletinin tarihsel macerasının gerçek hikayesi olarak bu kutlu yola çıktıklarını söyledi.

        Bazı araştırmacı ve yazarların Yörük kültür devinimini milli kimliğe dönüştürmek gibi bir çabanın içerisinde oldukları iddiasında bulunduğunu belirten Duman, "Yörüklük bir yaşam, bir kültür biçimi. Bizim milli kimliğimiz Türk'tür. Biz Türk'üz. Israrla bunu vurguladığımız halde bazı kesimler Türk milletinin bu öz değerlerinin savunulmasını, yaşatılmasını hazmedemiyor. Yörük kültür hareketi Türk'ün, daha da ileri gidersek insanlığın özüne bir yolculuktur." diye konuştu.

        Kendi aralarında "Yörüklerin İlber Ortaylı'sı" olarak bilinen bir akademisyenin kriterlerinin Akdeniz Üniversitesi'nde bir bölüme uyduğunu ve üniversite kadrosuna atandığını anlatan Duman, bunun bazı çevrelerce eleştirildiğini dile getirdi.

        Bu eleştiriyi kabul etmediklerini vurgulayan Duman, atamadan dolayı Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan'a teşekkürlerini iletti.

        Duman, 8-10 Mayıs'ta düzenlenecek "Yörük Toyu" etkinlikleri kapsamında geleneksel Yörük göçü, geleneksel Yörük düğünü, Yörük çocukları eğlencesi, Yörük kıyafetleri defilesi ve konserlerin yapılacağını ifade etti.

        Antalya Yörük İl Beyi Bilal Köleoğlu da 28'incisi düzenlenecek şölenin sadece kutlama değil, birlikteliğin en güzel sembolü olduğunu ve bu kültürün gelecek kuşaklara aktarılması açısından çok kıymetli olduğunu söyledi.

        Artık bilim, ilim ve teknolojiyle Yörük kültürünün bambaşka yere taşınması gerektiğini vurgulayan Köleoğlu, bu konuda en önemli etkenin sürdürülebilirlik olduğunu, sürdürülebilirliğe de Yörük kültüründe çok önem verildiğini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

