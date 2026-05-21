Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'dan istinafın CHP kurultay davası kararına ilişkin değerlendirme:

        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'dan istinafın CHP kurultay davası kararına ilişkin değerlendirme:

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik mahkeme kararına ilişkin, "Biz her şeyin hukuk içerisinde ve soğukkanlılıkla halledilmesi gerektiğini düşünüyoruz. CHP'deki yetkililere de buradan bu süreci soğukkanlılıkla yöneteceklerine dair inancımızı ifade ederken sevgili CHP seçmenlerine de aynı şekilde vakur ve soğukkanlı şekilde duracaklarından emin olduğumuzu ifade etmek istiyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 21:13 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'dan istinafın CHP kurultay davası kararına ilişkin değerlendirme:

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik mahkeme kararına ilişkin, "Biz her şeyin hukuk içerisinde ve soğukkanlılıkla halledilmesi gerektiğini düşünüyoruz. CHP'deki yetkililere de buradan bu süreci soğukkanlılıkla yöneteceklerine dair inancımızı ifade ederken sevgili CHP seçmenlerine de aynı şekilde vakur ve soğukkanlı şekilde duracaklarından emin olduğumuzu ifade etmek istiyorum." dedi.

        Özdağ, partisinin Serik ilçe başkanlığının açılış töreninde yaptığı konuşmada, Ankara'dan gelen bir telefonla CHP ile ilgili mahkeme kararının çıktığını öğrendiğini söyledi.

        Kararın Türkiye'de siyasette yeni bir aşamaya işaret ettiğini kaydeden Özdağ, antidemokratik bir gelişmeyle karşı karşıya kalındığını, kararla bir siyasi partinin iç işlerine kaba bir şekilde müdahale edildiğini savundu.

        Yüksek Seçim Kurulunun onayladığı bir kongreyle ilgili karar alındığını ifade eden Özdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:  

        "Gelmiş olduğumuz nokta, hayret verici. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisinde kongre öncesi döneme dönülmüş durumda ve Kemal Kılıçdaroğlu tekrar mahkeme kararıyla genel başkan ilan edilmiş olacak anlaşılan. Tabii bu, Türk siyasetinde büyük bir gerilime yol açacaktır. Biz her şeyin hukuk içerisinde ve soğukkanlılıkla halledilmesi gerektiğini düşünüyoruz ve Cumhuriyet Halk Partisindeki yetkililere de buradan bu süreci soğukkanlılıkla yöneteceklerine dair inancımızı ifade ederken sevgili Cumhuriyet Halk Partisi seçmenlerine de aynı şekilde vakur ve soğukkanlı şekilde duracaklarından emin olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Çok olumsuz bir adım oldu Türkiye adına, Türkiye'de hukuk ve demokrasiden geriye kalanlar adına ne yazık ki."

        Özdağ, açılışın ardından Antalya'daki programlarını iptal ederek Ankara'ya dönmek üzere ilçeden ayrıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Adalet Bakanı Gürlek: Herkes sürece saygı duymalı
        Adalet Bakanı Gürlek: Herkes sürece saygı duymalı
        CHP MYK olağanüstü toplandı
        CHP MYK olağanüstü toplandı
        Lütfü Savaş: Türk siyasetine hayırlı olsun
        Lütfü Savaş: Türk siyasetine hayırlı olsun
        CANLI | HT Spor'un konuğu Galatasaray Başkanı Özbek
        CANLI | HT Spor'un konuğu Galatasaray Başkanı Özbek
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        TFF, yaz transfer dönemi tarihlerini açıkladı!
        TFF, yaz transfer dönemi tarihlerini açıkladı!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        TFF yabancı kuralını resmen açıkladı!
        TFF yabancı kuralını resmen açıkladı!
        Kadir İnanır entübe edildi
        Kadir İnanır entübe edildi
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Bugün Ne Oldu? 21 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 21 Mayıs 2026'nın haberleri
        "Allah ondan aldığını buna versin"
        "Allah ondan aldığını buna versin"
        '2026 güllük gülistanlık görünmüyor'
        '2026 güllük gülistanlık görünmüyor'
        Almus Barajı'nda son durum... Yeşilırmak'a dev kayalarla set çekildi!
        Almus Barajı'nda son durum... Yeşilırmak'a dev kayalarla set çekildi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı

        Benzer Haberler

        İlhan Palut: "Buraya kadar gelmişken kupayı kazanmak istiyoruz"
        İlhan Palut: "Buraya kadar gelmişken kupayı kazanmak istiyoruz"
        Antalya'da dron destekli soygun, bin 400 saatlik kamera incelemesiyle aydın...
        Antalya'da dron destekli soygun, bin 400 saatlik kamera incelemesiyle aydın...
        Ziraat Türkiye Kupası finaline doğru
        Ziraat Türkiye Kupası finaline doğru
        Ziraat Türkiye Kupası finaline doğru
        Ziraat Türkiye Kupası finaline doğru
        Ziraat Türkiye Kupası finalinin basın toplantısı gerçekleştirildi
        Ziraat Türkiye Kupası finalinin basın toplantısı gerçekleştirildi
        70 yaşında üniversite bitirdi, mezuniyet belgesini profesör oğlu verdi Rahi...
        70 yaşında üniversite bitirdi, mezuniyet belgesini profesör oğlu verdi Rahi...