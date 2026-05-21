Ziraat Türkiye Kupası finaline doğru

Trabzonspor'da takım kaptanı Stefan Savic, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın TÜMOSAN Konyaspor ile yapacakları final maçını kazanıp kupayı müzelerine götürmek istediklerini söyledi.





Savic, karşılaşmanın yapılacağı Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Yarın kendilerini çok önemli ve zor bir maçın beklediğini ifade eden 35 yaşındaki stoper, "Kupa finali oynayacağız. Çok hazır ve motive olarak buraya geldik. Yarın tek hedefimiz kupayı kazanmak. Takım için taraftarımız için ve şehrimiz için Trabzonspor'un 10'uncu kez Türkiye Kupası'nı kazanmasını çok istiyoruz." dedi.



Savic, final maçında oynayabilecek olmanın kendisini ayrıca sevindirdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:



"Trabzonspor'a geldiğimde, büyük bir kulübe geldiğimi ve büyük bir kulüpte olmanın da size bu tür maçları, bu tür finalleri oynama fırsatını sunacağının bilincindeydim. Konyaspor'u da kutlamamız gerekiyor. Özellikle sezonun ikinci yarısında önemli başarı, önemli performanslar gösterdiler. Onlar da iyi mücadele gösterip finale yükseldiler, büyük başarı gösterdiklerini söylemek istiyorum. Orada oynayan arkadaşlarım var. Onlarla beraber saha içerisinde mücadele edeceğiz. En iyi mücadeleyi göstereceğiz. Saha dışında dostluğumuz elbette yine devam edecek. Umuyorum herkesin çok eğleneceği, çok güzel bir final olacak."

