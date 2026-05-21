Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Ziraat Türkiye Kupası finaline doğru

        Ziraat Türkiye Kupası finaline doğru

        Trabzonspor'da takım kaptanı Stefan Savic, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın TÜMOSAN Konyaspor ile yapacakları final maçını kazanıp kupayı müzelerine götürmek istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 20:22 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ziraat Türkiye Kupası finaline doğru

        Trabzonspor'da takım kaptanı Stefan Savic, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın TÜMOSAN Konyaspor ile yapacakları final maçını kazanıp kupayı müzelerine götürmek istediklerini söyledi.


        Savic, karşılaşmanın yapılacağı Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Yarın kendilerini çok önemli ve zor bir maçın beklediğini ifade eden 35 yaşındaki stoper, "Kupa finali oynayacağız. Çok hazır ve motive olarak buraya geldik. Yarın tek hedefimiz kupayı kazanmak. Takım için taraftarımız için ve şehrimiz için Trabzonspor'un 10'uncu kez Türkiye Kupası'nı kazanmasını çok istiyoruz." dedi.

        Savic, final maçında oynayabilecek olmanın kendisini ayrıca sevindirdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Trabzonspor'a geldiğimde, büyük bir kulübe geldiğimi ve büyük bir kulüpte olmanın da size bu tür maçları, bu tür finalleri oynama fırsatını sunacağının bilincindeydim. Konyaspor'u da kutlamamız gerekiyor. Özellikle sezonun ikinci yarısında önemli başarı, önemli performanslar gösterdiler. Onlar da iyi mücadele gösterip finale yükseldiler, büyük başarı gösterdiklerini söylemek istiyorum. Orada oynayan arkadaşlarım var. Onlarla beraber saha içerisinde mücadele edeceğiz. En iyi mücadeleyi göstereceğiz. Saha dışında dostluğumuz elbette yine devam edecek. Umuyorum herkesin çok eğleneceği, çok güzel bir final olacak."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Adalet Bakanı Gürlek: Herkes sürece saygı duymalı
        Adalet Bakanı Gürlek: Herkes sürece saygı duymalı
        CHP MYK olağanüstü toplandı
        CHP MYK olağanüstü toplandı
        TFF, yaz transfer dönemi tarihlerini açıkladı!
        TFF, yaz transfer dönemi tarihlerini açıkladı!
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        TFF yabancı kuralını resmen açıkladı!
        TFF yabancı kuralını resmen açıkladı!
        Kadir İnanır entübe edildi
        Kadir İnanır entübe edildi
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Bugün Ne Oldu? 21 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 21 Mayıs 2026'nın haberleri
        "Allah ondan aldığını buna versin"
        "Allah ondan aldığını buna versin"
        Türkiye’nin dijital ihbar platformu HAYAT 112 ACİL
        Türkiye’nin dijital ihbar platformu HAYAT 112 ACİL
        '2026 güllük gülistanlık görünmüyor'
        '2026 güllük gülistanlık görünmüyor'
        Almus Barajı'nda son durum... Yeşilırmak'a dev kayalarla set çekildi!
        Almus Barajı'nda son durum... Yeşilırmak'a dev kayalarla set çekildi!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur
        Küresel dijital ekonomi yarışı
        Küresel dijital ekonomi yarışı
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı

        Benzer Haberler

        70 yaşında üniversiteden mezun oldu belgesini profesör oğlu verdi
        70 yaşında üniversiteden mezun oldu belgesini profesör oğlu verdi
        Adil Demirbağ: "Yarın iki kişilik oynayıp kupayı almak istiyorum"
        Adil Demirbağ: "Yarın iki kişilik oynayıp kupayı almak istiyorum"
        Stefan Savic: "Yarın tek hedefimiz kupayı kazanmak"
        Stefan Savic: "Yarın tek hedefimiz kupayı kazanmak"
        Ziraat Türkiye Kupası finaline doğru
        Ziraat Türkiye Kupası finaline doğru
        Sosyal medya paylaşımları turistin tatil tercihlerini etkiliyor
        Sosyal medya paylaşımları turistin tatil tercihlerini etkiliyor
        70 yaşında yüksekokul bitirdi, diplomasını dekan oğlunun elinden aldı
        70 yaşında yüksekokul bitirdi, diplomasını dekan oğlunun elinden aldı